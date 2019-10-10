Özkök'ten operasyon uyarısı: 14 bin ÖSO'cuya çok dikkat

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında, "Hepimiz biliyoruz ki, bizim ordumuz güçlüdür ve orada ÖSO militanlarına ihtiyacı yoktur." yorumunu yaptı.

Özkök'ün yazısından o bölüm şöyle:

Aman bu defa o 14 bin ÖSO’cuya çok dikkat

HAREKÂT başladı.

Ordumuzun bunu başarıyla sonuçlandıracağından hiç şüphemiz yok.

Gönlümüz, yüreğimiz onlarla birlikte... Evet ben bir Ortadoğu uzmanı değilim...

Ahmet Davutoğlu gibi bir “stratejik derinlik” kitabı yazmadım.

O bölgede kim kimin nesi, hangi kabile neyin nesi bilmem...

Ama Suriye’deki iç savaşın başından beri bir onun söylediklerine, bir benim yazdıklarıma bakın...

O bildiğini iddia ediyor, bense gördüğümü söylüyorum...

Daha ilk gün “Orası Türkiye’nin Peşaver’i olacak” dedim...

Oldu...

O, “Üç haftada Şam’da namaz kılacağız” dedi, ben “Esad kalacak ve duruma hâkim olacak” dedim...

Ben haklı çıktım...

Şimdi de diyorum ki:

“Türkiye Fırat’ın ötesine geçerken ÖSO militanlarını oraya fazla bulaştırmazsa çok iyi yapar”.

- Çünkü daha önceki harekâtlarda, yağmalama olaylarına karışarak Türk ordusunun imajına zarar verdiler.

- Çünkü başlarına taktıkları Arapça yazılı bantlarla bütün dünyaya cihatçı gibi görüntü veriyorlar.

- Çünkü bugüne kadar IŞİD’le doğru dürüst savaşmadılar.

- Çünkü nasıl ki YPG bizim için “terörist”se, ÖSO da Rusya, Suriye ve İran için “terörist”...

Hepimiz biliyoruz ki, bizim ordumuz güçlüdür ve orada ÖSO militanlarına ihtiyacı yoktur.

Aman ne olur bu defa o ÖSO’culara çok dikkat...