  3. TRT spikerine ''patili annesiyim''li Anneler Günü mesajı linci...

TRT 1 Ana Haber spikeri Işıl Açıkkar, canlı yayında kutladığı Anneler Günü mesajında kullandığı "Ben de bir patili annesiyim" ifadesiyle gündeme oturdu. Sosyal medyada bazı kesimler tarafından hedef gösterilen ve sert eleştirilere maruz kalan Açıkkar'ın, haber bülteni sunuculuğundan alındığı iddia edildi.

TRT 1 Ana Haber sunucusu Işıl Açıkkar, pazar akşamı gerçekleştirilen haber bülteninde yaptığı duygusal Anneler Günü kapanış konuşmasıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ancak Açıkkar’ın konuşmasında kullandığı ifadeler, kısa sürede siyasi bir tartışmaya ve görevden alınma iddialarına dönüştü.

"Ben de Bir Patili Annesiyim"

Işıl Açıkkar, bültenin kapanışında anne olamayanların veya doğayı, hayvanları koruyanların da bu özel gününü kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "...Sevgiyi bir çiçeğe veren, patili canlara veren, kedisini köpeğini bağrına basan tüm annelerimizin günü kutlu olsun. Allah henüz beni bir insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim."

Sosyal Medyada Hedef Gösterildi

Açıkkar’ın hayvan sevgisini "annelik" kavramıyla birleştiren bu sözleri, sosyal medyada iktidara yakın bazı hesaplar ve yazarlar tarafından "kavramların içini boşaltmak" suçlamasıyla hedef alındı. Tartışmaya dahil olan Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü, X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, "Muhtemelen haber spikeri bundan sonra haber sunma yerine kendisine sunulan kafasına göre takılma seçeneğine göre hayatına devam edecektir" diyerek görev değişikliği sinyalini verdi.

Bültenden Alındığı İddia Ediliyor

Sektörden sızan ilk iddialara göre; gelen tepkiler üzerine TRT yönetiminin Işıl Açıkkar’ı ana haber bülteni sunuculuğundan aldığı öne sürüldü. Kurumdan henüz resmi bir açıklama gelmezken, başarılı spikerin bundan sonraki süreçte ekranlarda olup olmayacağı merak konusu oldu.

Geniş Bir Kesimden Destek Geldi

Hedef gösterilmesinin ardından Işıl Açıkkar’a, özellikle hayvanseverler ve meslektaşlarından destek mesajları yağdı. Birçok kullanıcı, "patili anne" ifadesinin merhamet vurgusu taşıdığını ve bu kadar sert bir tepkiyi hak etmediğini savundu.

