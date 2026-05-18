SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarında büyük kayıp yaşayacak çalıan grubunu açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ekim 2008'den sonra göreve başlayan kamu çalışanlarının emeklilikte yaşayacağı büyük gelir kaybına dikkat çekti. 5510 sayılı kanuna tabi olan yeni memurların, ek ödemelerin prime yansımaması sebebiyle aynı maaşı alan eski memurlara ve özel sektör çalışanlarına kıyasla çok daha düşük emekli aylığı ve ikramiye alma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Devlet memurlarının emeklilik hesaplamalarında 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik düzenlemeleri, günümüzde kamu çalışanları arasında derin bir gelir adaletsizliğine yol açıyor.

5434 ve 5510 Sayılı Kanun Farkı Makası Açıyor

Erdursun'un açıklamalarına göre temel sorun, memurların tabi olduğu kanunlardaki ikili yapıdan kaynaklanıyor.

30 Eylül 2008 öncesinde göreve başlayanlar 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında “eski memur” statüsünde değerlendirilerek derece, kademe, ek gösterge ve makam tazminatı gibi unsurlarla emekli aylığına hak kazanıyor.

Ancak 1 Ekim 2008 sonrası işe girenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi tutuluyor ve hesaplamalar büyük ölçüde prime esas kazanç üzerinden yapılıyor.

"75 Bin TL Maaş Alan Psikoloğun Emekli Aylığı 20 Bin TL'de Kalıyor"

Yeni sistemin en büyük dezavantajı, memur maaşlarındaki ek ödeme ve tazminatların SGK prime esas kazancına tam olarak yansıtılmaması. Bu durumu kamuda görev yapan bir psikolog üzerinden örneklendiren Özgür Erdursun, çarpıcı bir tablo ortaya koydu:

Yaklaşık 75 bin TL maaş alan ve 1 Ekim 2008 sonrası memur olan bir psikoloğun SGK’ya bildirilen prime esas kazancı 42 bin 839 TL seviyesinde kalıyor.

Bu tabloyla emekli olduğunda, bağlanacak aylık yalnızca 20 bin TL civarında oluyor. Erdursun, aynı gelir düzeyinde özel sektörde çalışan bir kişinin tüm kazancının prime yansıması durumunda emekli aylığının 50 bin TL’ye yaklaşabileceğini ifade ederek, mevcut sistemin devlette çalışmayı dezavantajlı hale getirdiğini vurguladı.

İkramiye Kaybı ve İsteğe Bağlı Prim Engeli Gelir kaybı sadece maaşlarla sınırlı değil.

Yaklaşık 15 yıllık hizmet süresi olan bir kamu çalışanının 650 bin TL’ye yakın ikramiye hakkı elde edebileceğini belirten Erdursun, memuriyetten ayrıldıktan sonra kısa süreli 4A veya Bağ-Kur kapsamında çalışılması halinde bu hakkın tamamen kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca 1 Ekim 2008 sonrası memur olanların, eksik primlerini tamamlamak için Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı iştirakçi primi ödeme hakkının bulunmadığı da hatırlatıldı.

