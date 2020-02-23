Fenerbahçe ve Galatasaray, penaltı istatistiğinde zirvede

Süper Lig'deki dev Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertliler 19. dakikada penaltı kazandı ve 21. dakikada Max Kruse beyaz noktadan yaptığı vuruşla ağları buldu.

Bu penaltı ile birlikte, Süper Lig'de en çok penaltı kazanan iki takım, 9 penaltı ile Galatasaray ile Fenerbahçe oldu.

SÜPER LİG'DE PENALTI SAYILARI

9 Galatasaray

9 Fenerbahçe

7 Trabzonspor

6 Gaziantep

5 Antalya

5 Malatya

4 Göztepe

4 Kasımpaşa

4 Rizespor

4 G.Birliği

4 Beşiktaş

3 Alanya

3 Konyaspor

3 Kayserispor

2 Ankaragücü

2 Başakşehir

2 Denizlispor

1 Sivasspor

