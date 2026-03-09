Devler Ligi'nde Halil Umut Meler düdük çalacak
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, Almanya temsilcisi Bayer 04 Leverkusen ile İngiltere devi Arsenal FC arasındaki kritik mücadeleyi yönetecek.
FIFA kokartlı tecrübeli hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Bayer 04 Leverkusen - Arsenal FC karşılaşmasında başhakem olarak görevlendirildi.
11 Mart Çarşamba günü Almanya’nın Leverkusen şehrindeki BayArena Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45’te başlayacak.
Halil Umut Meler'in saha içerisindeki yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
DHA
