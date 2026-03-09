  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Devler Ligi'nde Halil Umut Meler düdük çalacak

Devler Ligi'nde Halil Umut Meler düdük çalacak

Devler Ligi'nde Halil Umut Meler düdük çalacak
Güncelleme:

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, Almanya temsilcisi Bayer 04 Leverkusen ile İngiltere devi Arsenal FC arasındaki kritik mücadeleyi yönetecek.

FIFA kokartlı tecrübeli hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Bayer 04 Leverkusen - Arsenal FC karşılaşmasında başhakem olarak görevlendirildi.

11 Mart Çarşamba günü Almanya’nın Leverkusen şehrindeki BayArena Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45’te başlayacak. 

Halil Umut Meler'in saha içerisindeki yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İnternetten F-16 kullanma eğitimi veren gencin kim olduğu ortaya çıktı
İnternetten F-16 kullanma eğitimi veren gencin kim olduğu ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil''
Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil''
Güpe gündüz akılalmaz şiddet... 61 yaşındaki adamı taciz edip darp ettiler!
Güpe gündüz akılalmaz şiddet... 61 yaşındaki adamı taciz edip darp ettiler!
Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler
Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler
Türkiye'nin dondurucu soğuğunda kışın sessiz misafirlerini 10 yıldır kendi elleriyle besliyorlar
Türkiye'nin dondurucu soğuğunda kışın sessiz misafirlerini 10 yıldır kendi elleriyle besliyorlar
Yeni haftanın hava durumundan müjdeli haber: Kış gidiyor, bahar geliyor!
Yeni haftanın hava durumundan müjdeli haber: Kış gidiyor, bahar geliyor!
''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı!
''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı!
İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek
İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek
Etiketler halil umut meler Şampiyonlar Ligi Bayer Leverkusen Arsenal UEFA
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
38 bin avro dolandırıldı, uzlaşmayla parasını geri aldı! 38 bin avro dolandırıldı, uzlaşmayla parasını geri aldı! Türkiye'nin dondurucu soğuğunda kışın sessiz misafirlerini 10 yıldır kendi elleriyle besliyorlar Türkiye'nin dondurucu soğuğunda kışın sessiz misafirlerini 10 yıldır kendi elleriyle besliyorlar Ekranların sevilen oyuncusu Paris Moda Haftası için iddialı tercihi ile olay oldu Ekranların sevilen oyuncusu Paris Moda Haftası için iddialı tercihi ile olay oldu ''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı! ''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı! MSB duyurdu: İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füze imha edildi! MSB duyurdu: İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füze imha edildi! Antalya açıklarında nefes kesen kovalamaca faciayla bitti: Çok sayıda ölü var! Antalya açıklarında nefes kesen kovalamaca faciayla bitti: Çok sayıda ölü var! Denizli'de büyük deprem; çevre illerden de hissedildi! Denizli'de büyük deprem; çevre illerden de hissedildi! İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek Yeni haftanın hava durumundan müjdeli haber: Kış gidiyor, bahar geliyor! Yeni haftanın hava durumundan müjdeli haber: Kış gidiyor, bahar geliyor! TFF'den hakem hataları için itiraf gibi açıklama! TFF'den hakem hataları için itiraf gibi açıklama!
Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil'' Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil'' Fırat Nehri'nde bir dev yakalandı: Tam 100 kilo ağırlığında! Fırat Nehri'nde bir dev yakalandı: Tam 100 kilo ağırlığında! İslam Memiş'ten altın ve gümüş için yatırımcılara kritik uyarı: İslam Memiş'ten altın ve gümüş için yatırımcılara kritik uyarı: ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaşta Trump, İran'ı hedef almalarının bu nedenini ilk kez açıkladı ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaşta Trump, İran'ı hedef almalarının bu nedenini ilk kez açıkladı Gizemli gaz patlamaya yol açtı, mahalleli sokakta sabahladı! Gizemli gaz patlamaya yol açtı, mahalleli sokakta sabahladı! 8 Mart yürüyüşünde Ufuk Bayraktar gerginliği! Ünlü oyuncuya polis müdahale etti 8 Mart yürüyüşünde Ufuk Bayraktar gerginliği! Ünlü oyuncuya polis müdahale etti Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza! Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza! Bakan Tekin ''okullarda ara tatil kaldırılacak mı'' tartışmalarına son noktayı koydu Bakan Tekin ''okullarda ara tatil kaldırılacak mı'' tartışmalarına son noktayı koydu Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler