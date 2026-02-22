Galatasaray'ın sert bildirisine TFF'den olay yanıt!

Süper Lig'in zirve yarışında tansiyon, Konyaspor - Galatasaray maçıyla birlikte tavan yaptı. Galatasaray’ın iptal edilen golü sonrası kulüpten gelen zehir zemberek açıklama ve TFF’nin "manidar" sosyal medya paylaşımı, futbol kamuoyunda deprem etkisi yarattı.

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında iptal edilen golü sonrası TFF'ye rest çekti. VAR hakemi Davut Dakul Çelik'i "fanatik taraf" olmakla suçlayan sarı-kırmızılı yönetim, "Şampiyonluğumuzu da iptal edin" diyerek meydan okudu.

TFF'nin bu çıkışa yanıtı ise çok gecikmedi: "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur."

Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından saha içindeki rekabet, yerini resmi açıklamalarla süslenen bir kriz yönetimine bıraktı. Tartışmalı bir ofsayt kararıyla golü iptal edilen Galatasaray, hem hakem yönetimini hem de federasyonu hedef alan bir deklarasyon yayımladı.

"VAR Hakemi Değil, Fanatik Taraf!"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, VAR hakemi Davut Dakul Çelik’e yönelik çok sert ifadeler kullanıldı. Kararın "nizami" olduğu savunulurken, "Sözde hakem, gerçekte fanatik bir tarafın verdiği bu karar ligin adaletini zedelemiştir" denildi.

Açıklamanın en dikkat çekici kısmı ise geleceğe yönelik meydan okumaydı:

"Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!"

TFF’den Sosyal Medyada "Tek Cümlelik" Yanıt

Galatasaray'ın TFF'yi "derhal göreve" davet etmesi ve VAR kayıtlarının şeffaf biçimde incelenmesini talep etmesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) beklenmedik bir hamle geldi. Resmi hesaplarından kısa bir paylaşım yapan TFF, "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" ifadesini kullanarak sarı-kırmızılı camianın "oyun" ve "kurgu" iddialarına üstü kapalı bir yanıt verdi.

Hakem Davut Dakul Çelik Mercek Altında

Galatasaray yönetiminin ismini açıkça zikrederek "idari süreç" işletilmesini istediği VAR hakemi Davut Dakul Çelik’in geçmişteki kararları ve sosyal medya iddiaları, bu açıklamanın ardından taraftarlar arasında en çok konuşulan konu haline geldi.

