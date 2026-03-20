Süper Lig'de çifte derbi haftası: Dev maçların tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanacak derbilerin tarihlerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programını açıkladı.
Süper Lig'in 28. haftasında futbol şöleni yaşanacak. Futbolseverlerin kilitleneceği haftada Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek; Kadıköy'de ise Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya gelecek.
İşte Süper Lig 28. Hafta Programı:
4 Nisan 2026 Cumartesi
14.30: Kasımpaşa - Zecorner Kayserispor
14.30: Natura Dünyası Gençlerbirliği - Göztepe
17.00: Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
20.00: Trabzonspor - Galatasaray
5 Nisan 2026 Pazar
14.30: Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
14.30: Samsunspor - Tümosan Konyaspor
17.00: Hesap.com Antalyaspor - İkas Eyüpspor
20.00: Fenerbahçe - Beşiktaş
6 Nisan 2026 Pazartesi
20.00: Kocaelispor - Başakşehir FK
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol