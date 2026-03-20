Süper Lig'de çifte derbi haftası: Dev maçların tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanacak derbilerin tarihlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programını açıkladı.

Süper Lig'in 28. haftasında futbol şöleni yaşanacak. Futbolseverlerin kilitleneceği haftada Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek; Kadıköy'de ise Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya gelecek.

İşte Süper Lig 28. Hafta Programı:

4 Nisan 2026 Cumartesi

14.30: Kasımpaşa - Zecorner Kayserispor

14.30: Natura Dünyası Gençlerbirliği - Göztepe

17.00: Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

20.00: Trabzonspor - Galatasaray

5 Nisan 2026 Pazar

14.30: Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

14.30: Samsunspor - Tümosan Konyaspor

17.00: Hesap.com Antalyaspor - İkas Eyüpspor

20.00: Fenerbahçe - Beşiktaş

6 Nisan 2026 Pazartesi

20.00: Kocaelispor - Başakşehir FK

