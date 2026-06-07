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Bodrum’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı

Bodrum’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı
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Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

5 Haziran Cuma günü Milta Bodrum Marina'dan başlayarak Belediye Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşüne; Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Pehlivan ile Kanat Hasan Özsert, Meclis Üyesi ve Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, birim müdürleri, belediye personeli, Misgibi 1 Bodrum Gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Dünya Çevre Günü kutlamaları, 6 Haziran Cumartesi günü Umurca Parkı’nda düzenlenen şenlik programı ile sürdü. Şenliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tolga Karademir, Kanat Hasan Özsert ve Ercan Pehlivan, birim müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yerel üretimi desteklemek amacıyla tohum dağıtımı yapılırken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise çevre sevgisini aşılayan bitki dikim atölyesi düzenledi. Şenliğin en dikkat çeken uygulamalarından biri olan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün atık sıvı yağ toplama etkinliğinde ise çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, 4 litre bitkisel atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre yeni sıvı yağ hediye edildi. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından konteyner ve temizlik aracı boyama etkinliği de gerçekleştirildi. Gün boyunca süren çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla vatandaşların geri dönüşüm, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam konularında detaylıca bilgilendirilmesi sağlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevre bilincinin önemine ve belediyenin bu konudaki hedeflerine dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Bodrum’un eşsiz doğasını korumak, sadece bir günün değil, her günün sorumluluğudur. Sürdürülebilir bir gelecek ve daha temiz bir Bodrum için sıfır atık odaklı projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Çevre politikalarımız doğrultusunda halkımızla birlikte yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliklerimize katılarak doğamıza sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve çevre gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum."

Bodrum Belediyesi yetkilileri, sıfır atık ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki farkındalık çalışmalarına ve çevre eğitimlerine yıl boyunca devam edileceğini ifade etti.

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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