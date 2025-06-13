Bodrum’da Dünya Çevre Günü Etkinliği

Bodrum Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası kapsamında “Plastik Kirliliğine Son” temasıyla Dünya Çevre Günü’nü geniş katılımlı bir etkinlikle kutladı.

Toplumda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda, 12 Haziran Perşembe günü Turgutreis Atatürk Meydanı’nda Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi.

Turgutreis Marina’dan Atatürk Meydanı’na yapılan kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ve Kanat Hasan Özsert, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Birinci Bölge Daire Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Bodrum İlçe Hizmetleri Şube Müdür Vekili İzzet Mert Kalem, Bodrum Belediyesi yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Amiral Turgut Reis İlkokulu, Ortakent Doktor Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu, Berhan Taha Bakır Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte, Konacık Mahallesi’nde yer alan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde atık malzemelerden yapılan heykeller ile öğrenciler tarafından hazırlanan afişler sergilendi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bilgilendirme stantları açtı. Ayrıca, Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Misgibi1Bodrum Çalışma Grubu, Bodrum Tohum Derneği ve Bodrum Sanat ve Kültür Derneği ile Kompost Atölyesinden Kezban Alacık etkinliğe stantlarıyla katkı sağladı. Bodrum Orman İşletme Şefliği tarafından ise katılımcılara 250 fıstık çamı fidanı dağıtıldı.

Belediye olarak hem karada hem de denizde temizlik çalışmalarını ara vermeden ve büyük bir titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Tanju Aksu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturacak her türlü girişimin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz. Doğaya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Bugün attığımız farkındalık adımları sadece bugünü değil, yarınlarımızı da güvence altına alır. Bu bilinçle gerçekleştirilen etkinlikler ise geleceğimizi şekillendiren toplumsal sorumluluk örnekleridir. Gelin, hep birlikte doğamızı koruyacak, çevremize sahip çıkacak adımlar atalım. Daha sağlıklı, daha temiz ve daha güzel bir dünyayı birlikte inşa edelim. Katılımınız ve gösterdiğiniz duyarlılık için hepinize gönülden teşekkür ediyor; organizasyonda yer alan herkese teşekkür ediyorum.”

Dünya Çevre Günü kutlamaları, gürültü kirliliğine dikkat çekme amacıyla yapılan Sus Etkinliğinin ardından Meftun Tiyatro Gösterisi Ekibi tarafından sahnelenen çevre temalı mini tiyatro oyunu ile devam etti. Ardından çocuklar, geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları şapkalarıyla çevre temalı afiş boyama etkinliğine katıldı. Etkinlik boyunca çocuklar, farklı atölye çalışmalarında hem öğrendi hem de eğlenceli vakit geçirdi.