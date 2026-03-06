İran'da savaşın 7'inci gününde korkunç bilanço: Can kaybı yükseliyor!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 7'nci güne girilirken, İran Kızılayı korkunç bilançoyu açıkladı. 636 farklı noktaya düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 1.332’ye ulaşırken, 3 binden fazla konut yerle bir oldu. Hastaneler, eczaneler ve yardım merkezlerinin de hedef alındığı belirtildi.

ABD ve İsrail’in İran topraklarına yönelik saldırıları birinci haftasını doldurdu. İran Kızılayı Başkanı Hüseyin Kolivand tarafından yapılan açıklamada, saldırıların askeri hedeflerden ziyade yerleşim alanlarını ve sivil altyapıyı felç ettiği vurgulandı.

Can kaybı 1.332'ye yükseldi

Savaşın başladığı günden bu yana İran genelinde 636 stratejik ve sivil noktaya saldırı düzenlendiği bildirildi. Bu operasyonlar neticesinde hayatını kaybeden sivil sayısı resmi verilere göre 1.332'ye yükseldi.

Konutlar ve hastaneler hedef alındı

Kolivand, hedeflerin "yoğunlukla yerleşim alanları" olduğunu belirterek, bugüne kadar 3 bin 464 sivil binanın hedef alındığını, 3 bin 90'ının konut olduğunu ifade etti.



Saldırılarda 528 ticari ve hizmet merkezinin, 21 hastane veya eczane ile 9 Kızılay tesisinin de hasar gördüğü bildirildi.

