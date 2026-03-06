İran'dan Bahreyn'in kalbine saldırı: Otel ve konutlar hedef alındı

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak Bahreyn’in başkenti Manama’yı hedef aldı. Bir otel ve 2 konutun hedef alındığı saldırıda maddi hasar meydana geldi.

İran, ülkeye yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve İsrail'in Orta Doğu ülkelerindeki varlıklarını hedef almaya devam ediyor. İran medyası, Bahreyn'in başkenti Manama'ya saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırının ana hedefinin, Manama'nın en ikonik yapılarından biri olan "Financial Harbour Towers" (Finans Limanı Kuleleri) içinde yer alan İsrail Büyükelçiliği olduğu belirtildi. İran kaynaklı İnsansız Hava Araçlarının (İHA) kuleye yönelik intihar dalışları gerçekleştirdiği bildirilirken, Bahreyn savunma sistemlerinin kompleks yakınlarında bir İHA'yı havada imha ettiği öğrenildi.

Saldırı sonrası Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, hedef gözetmeksizin yapılan atışların sivil alanlara zarar verdiği vurgulandı.Bir otel ve 2 konutun hedef alındığı saldırılarda, can kaybı yaşanmadığı, maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

