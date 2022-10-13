Erdoğan'ın kuzeninden al haberi... Asgari ücrete erken zam iddiası! Rakam da verdi

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni olan gazeteci Cengiz Er, asgari ücrete kasım ayında zam yapılacağını belirterek rakam verdi.

Milli Gazete'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin asgari ücrete 'enflasyonun üzerinde' zam yapılacağını açıklaması sonrasında asgari ücretle ilgili tartışmalar giderek büyüyor.

Gazeteci Erdal Sağlam, asgari ücretin 10 bin TL'ye çıkarılabileceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni olan gazeteci Cengiz Er'den dikkat çeken tarih ve rakam geldi.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete ilişkin Cengiz Er'in sahibi olduğu haber sitesi asgari ücrete üçüncü zammın kasım ayında yapılacağını öne sürdü.

İddiaya göre, asgari ücret yapılacak üçüncü zamla birlikte 6 bin 700 liraya ulaşacak.

Öte yandan daha gazeteci Engin Pınarbaşlı asgari ücrete çalışmaların başladığını ve 8 bin TL olacağını öne sürmüştü. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise, 1 Ocak 2023’de asgari ücretin 7.500 TL olacağını belirtmişti. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram ise yüzde 40-45 arasında zam yapılacağını bunun da 8 bin liraya tekabül ettiğini söylemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücret artış oranı tartışmalarıyla ilgili, “Ekim-kasım-aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon, bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz” açıklaması yapmıştı.