Merkez Bankası'nın doları tutmak için ne kadar döviz sattığı ortaya çıktı

İran'da başlayan savaş küresel piyasaları yangın yerine çevirirken, Türk Lirası'ndaki oynaklığı sınırlamak isteyen Merkez Bankası'nın 12 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD-İsrail ve İran arasında başlayan savaş çatışmalar brent petrolü ve altın fiyatlarını rekor seviyelere taşırken, gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında sert düşüşler yaşadı. Ancak Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) agresif müdahalesiyle bu dalgalanmadan en az hasarla çıkan para birimi oldu.

TCMB'den 12 milyar dolarlık müdahale

Bloomberg'in haberine göre, TCMB, haftanın başından itibaren TL'deki oynaklığı sınırlamak amacıyla yaklaşık 12 milyar dolar tutarında bir döviz satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, Türkiye’nin toplam döviz rezervlerinin yaklaşık %15’ine tekabül ediyor. Pazartesi günü piyasalar açılmadan önce likidite koşullarını sıkılaştıran Merkez Bankası, bankalar aracılığıyla piyasaya dolar arz ederek kuru dengede tuttu.

Bloomberg, TL'nin performansına dikkat çekti. Birçok gelişmekte olan ülke para birimi değer kaybederken, TL yalnızca yüzde 0,1 civarında değer kaybetti.

JPMorgan: "Kısa vadede sürdürülebilir"

JPMorgan Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Nick Eisinger, Türkiye'nin bu müdahale gücüne sahip olduğunu ancak risklerin masada kalmaya devam ettiğini belirtti. Eisinger’a göre:

Eğer İran’daki çatışmalar 1-2 hafta içinde dinerse, piyasalar normalleşecek ve Merkez Bankası rezervlerini hızla geri toplayabilecek.





Ancak savaş uzarsa, küresel riskli varlıklardan kaçış hızlanacak ve TL üzerindeki baskı rezerv müdahaleleriyle karşılanamayacak kadar büyüyebilir.

Bloomberg