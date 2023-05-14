Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler!

Adana'da 3.9 büyüklüğünde, Kahramanmaraş'ta da 4,2 büyüklüğünde birer deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7.42 km olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş'ta da deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş Göksun merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.06'da meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.



#DEPREM

*

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Saimbeyli (Adana)

Tarih:2023-05-14

Saat:15:06:09 TSİ

Enlem:37.868 N

Boylam:36.226 E

Derinlik:7.42 km

Detay:https://t.co/cXsc0MsGuw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 14, 2023

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...