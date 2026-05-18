  4. Antalya Koru Sahili'ndeki 11 katlı dev otel projesine bilirkişi freni: ''ÇED kararı hukuka aykırı''

Antalya Gazipaşa'daki Koru Sahili'ne yapılması planlanan 235 odalı otel projesinde kritik gün. Poje için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararına karşı açılan davada bilirkişi, kararın bilime ve kamu yararına aykırı olduğunu belirtti. Caretta caretta ve Akdeniz foklarının yaşam alanını tehdit eden betonlaşma adımına karşı bölge halkı "Koru Sahili Halkındır" diyerek bugünkü duruşmadan çıkacak kararı bekliyor.

Antalya'nın henüz yoğun betonlaşmaya teslim olmamış nadir doğal güzelliklerinden Gazipaşa ilçesindeki Koru Sahili, bugünlerde turizm sermayesi ile yaşam savunucuları arasında kritik bir hukuk mücadelesine sahne oluyor.

Birgün gazetesinden İlayda Sorku'nun haberine göre bölgede inşa edilmek istenen dev otel projesi için hazırlanan bilirkişi raporu, projenin yaratacağı çevresel yıkım risklerini resmi olarak gözler önüne serdi.

"ÇED Gerekli Değildir" Kararına Bilirkişiden İptal Vurgusu

235 oda ve 306 yatak kapasitesiyle bölgenin ekolojik dengesi üzerinde ağır bir insan baskısı yaratması beklenen proje için Antalya Valiliği'nin daha önce verdiği "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararı yargıya taşınmıştı. Antalya 3. İdare Mahkemesi'ne sunulan kapsamlı bilirkişi raporunda, valiliğin verdiği bu onayın bilime, mevcut mevzuata ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Nesli Tükenmekte Olan Canlıların Yaşam Alanı

Proje dosyasında bölgenin "Akdeniz foku yaşam alanı" olmadığı iddia edilse de, bilirkişi heyeti bu beyanları çürüterek alanın resmi sistemlerde koruma altındaki türlerin sahası olarak işaretlendiğini kaydetti.

"Gazipaşa-Anamur Kıyıları Önemli Doğa Alanı" sınırları içinde kalan projenin, hem Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsallarını hem de Akdeniz foklarının üreme sahalarını geri dönülemez biçimde tehdit ettiği belirtiliyor. Raporda ayrıca, alanın doğal drenaj hattı üzerinde bulunmasına rağmen hidrolojik taşkın riski etüdü yapılmadığına ve devasa inşaatın yeraltı sularına vereceği zararların incelenmediğine dikkat çekildi.
Yarım Kalan Konuttan Otel Projesine: Kıyıların Parça Parça İşgali Olayın arka planında dikkat çeken bir diğer çarpıcı detay ise yapılaşma yöntemi oldu. Turizm tesisinin sıfırdan başlamak yerine, bölgede daha önce konut ruhsatıyla kaba inşaatı tamamlanan 11 katlı bir binanın şirkete devredilerek otele dönüştürülmesi planlanıyor. Çevre savunucuları, bu "hukuki kılıf" bulma yönteminin kıyı şeridindeki yapılaşmayı parça parça meşrulaştıran ve çevredeki tarım arazilerini baskılayan tehlikeli bir emsal oluşturduğunu belirtiyor.

Bugün görülecek kritik duruşma öncesi ayakta olan Gazipaşa Hepimizindir Platformu ise net bir çağrıda bulundu: “Gazipaşa kıyılarındaki bu yoğun yapılaşma politikası koruma statüleriyle çelişiyor. Koru Sahili halkındır; betonlaşmaya ve doğa tahribatına geçit vermeyeceğiz.” Gözler şimdi yargıdan çıkacak emsal kararda.

Birgün

Etiketler Antalya Koru Sahili gazipaşa otel projesi ÇED gerekli değildir kararı çevre davası Caretta caretta yuvalama alanı Akdeniz foku yaşam alanı Antalya 3. İdare Mahkemesi doğa tahribatı
