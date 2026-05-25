Bayram tatili yolundaki faciada can veren 3 çocuklu aile gözyaşlarıyla toprağa verildi

Giresun'da bayram tatili yolunda kırmızı ışıkta beklerken bir TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden anne, baba ve 3 çocuğu, memleketleri Trabzon'un Arsin ilçesinde yan yana toprağa verildi. Annenin kazadan önce "Korktuğum tek şey anne diye seslendiğinde o sesi bulamaması" şeklindeki paylaşımı yürekleri dağladı.

Giresun'un Karadeniz Sahil Yolu Liman Kavşağı'nda 23 Mayıs tarihinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerine bir TIR'ın arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 kişilik aile, memleketleri Trabzon'un Arsin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Feci kazada can veren 45 yaşındaki baba A.Y., 40 yaşındaki eşi M.Y. ve çocukları H.Y. (7), H.Y. (7) ile S.Y. (15), cenaze töreninin ardından gözyaşları eşliğinde aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi. Kazaya neden olan 59 yaşındaki TIR şoförü M.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırmızı Işıkta Beklerken Gelen Facia

İstanbul’dan Kurban Bayramı tatili için yola çıkan ailenin yolculuğu Giresun'da kabusa dönüştü. M.U. idaresindeki TIR'ın, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen A.Y. yönetimindeki otomobile şiddetle çarpması zincirleme bir faciaya yol açtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, öndeki akrabaları F.Y. (45) yönetimindeki otomobile ve ardından K.H. (31) idaresindeki bir başka TIR'a çarptı. 4 aracın karıştığı bu elim kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybederken, toplam 7 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, ailenin hayatta kalan büyük kızı R.Y.’ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Yürek Yakan Son Paylaşım: "Ölümden Korkmuyorum..."

Aileden geriye ise sosyal medyada paylaştıkları mutlu anların fotoğrafları kaldı. Anne M.Y.'ın kazadan iki ay önce ikiz çocuklarından H.Y.'yı öperken çektirdiği fotoğrafı, "Ölümden korkmuyorum aslında korktuğum tek şey onun ‘anne’ diye seslendiğinde o sesi bulamaması" notuyla paylaşması okuyanların yüreklerini burktu. Annenin ayrıca tatil yolculuğu başlarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden "Ne kafelerde ne zirvelerde. Hepimiz haftaya köydeyiz. Herkese iyi bayramlar" şeklindeki son paylaşımı da hüznü katladı.

Siyaset ve Devlet Erkanı Aileyi Yalnız Bırakmadı

Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen cenaze töreni, yoğun bir katılıma ve duygu dolu anlara sahne oldu. Törene aile yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin ve Yomra belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri katılarak acılı ailenin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Arsin Konak Mahallesi Muhtarı Orhan Yaşar Sunguroğlu yaptığı açıklamada acılarının tarifsiz olduğunu belirterek, "Ailenin ata toprağı burası. Bayram arifesinde aile büyüklerini ziyaretlere gelirken talihsiz bir kaza oluyor. Anlatılıp ifade edilebilecek bir şey değil bunlar" dedi.

