İstanbul'da bodrum katında korkutan yangın: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı!

İstanbul Eyüpsultan'da 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın facia ile sonuçlanıyordu. Alevlerin arasında mahsur kalan yabancı uyruklu 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı.

İstanbul Eyüpsultan, gece saatlerinde sarsıcı bir yangın haberine sahne oldu. Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dumanla birleşince bina sakinleri büyük panik yaşadı.

İtfaiyeden Zamanla Yarış: 4 Kişi Tahliye Edildi

Saat 21.00 sıralarında yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın çıkan bodrum katında mahsur kalan yabancı uyruklu 2'si çocuk toplam 4 kişi, itfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu dışarı çıkarıldı.

Durumları Kritik: Hastaneye Sevk Edildiler

Yangından ağır yaralı olarak kurtarılan 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği ve tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

Olay Yeri İnceleme Çalışma Başlattı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, binanın üst katlarına sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Mahallede korkuya neden olan yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA