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İzmir'de korkunç olay: 1 yaşındaki bebeğini denize attı

İzmir'de korkunç olay: 1 yaşındaki bebeğini denize attı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen 30 yaşındaki kadın, 1 yaşındaki bebeğini denize attı. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan bebek, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Bengiler Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Geçimsizlik ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen K.C. (30), 1 yaşındaki Engin isimli bebeğini denize attı. Çevredekiler tarafından denizden çıkartılan Engin bebek için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Engin bebek, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Engin bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından anne K.C.'yi gözaltına aldı. K.C.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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DHA

Etiketler izmir Seferihisar bebek deniz
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