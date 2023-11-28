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Zincir markette mide bulandıran görüntü

Zincir markette mide bulandıran görüntü
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Sakarya'da market alışverişi yapmak için bir zincir markete giden bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Reyonda fare gören vatandaş, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Mide bulandıran olay, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi’nde bulunan bir zincir marketin şubesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için markete giren bir vatandaş, suların bulunduğu bölümde bir fare gördü.

Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sakarya'da market alışverişi yapmak için bir zincir markete giden bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Reyonda fare gören vatandaş, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Su ve sodaların bulunduğu reyonda duran fareyi kaydeden vatandaş, “Burası Karaman BİM. Görüyorsunuz reyonda kocaman bir fare. Marketi fare bastı. Sakarya Karaman BİM’de kocaman fare, şu anda su stantlarının orada” ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler market fare market reyonu
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