Adanalı pilotun Mersin semalarındaki romantik gösterisi: Uçuş radarına ''İrem'' yazdı

Adana'dan havalanarak Mersin Erdemli açıklarına uçan bir pilot, TC-UCM tescilli uçağıyla gökyüzünde unutulmaz bir sürprize imza attı. Flightradar gibi uçuş takip sistemlerine anbean yansıyan bu romantik olayda, pilot rotasıyla radara 'İrem' ismini yazdı. İşte son yıllarda havacılık tutkunları arasında popülerleşen 'radar sanatı' (skytyping) akımının Türkiye'deki en çarpıcı örneklerinden biri olan uçuşun detayları.

Dijital uçuş takip sistemleri, bugün sabah saatlerinde Çukurova semalarında eşine az rastlanır romantik bir havacılık gösterisine sahne oldu. Adana'dan saat 08.14’te havalanan TC-UCM kuyruk tescilli Tecnam P2008JC MK tipi uçağın pilotu, rotasını Mersin’in Erdemli açıklarına çevirerek gökyüzüne devasa boyutlarda 'İrem' ismini kazıdı.

Radar Sanatı (Skytyping)

Türkiye'de Popülerleşiyor Havacılık dünyasında "radar sanatı" (radar art veya skytyping) olarak bilinen ve pilotların uçuş rotalarını önceden milimetrik GPS koordinatlarıyla planlayarak harita üzerinde şekiller ya da kelimeler oluşturduğu bu akım, son yıllarda özel gün kutlamaları ve evlilik teklifleri için dünya çapında büyük bir trend haline geldi. Adana'dan kalkan pilotun, Tecnam P2008JC'nin yüksek manevra kabiliyetini kullanarak Erdemli sahil şeridi açıklarında gerçekleştirdiği bu hassas uçuş, Flightradar gibi global hava trafiği izleme platformlarında anbean kaydedildi.

Uçağın havada çizdiği kavisler ve keskin dönüşlerle adım adım 'İrem' yazısının ortaya çıkması, uçuş takip sitelerini inceleyen havacılık tutkunları arasında da günün en çok paylaşılan karelerinden biri oldu. Havada yaklaşık bir saat süren bu titiz ve romantik operasyonun ardından pilot, Adana'ya güvenli bir şekilde teker koyarak uçuşunu tamamladı.

Gökyüzünü adeta dijital bir tuval gibi kullanan pilotların sayısındaki artış, önümüzdeki günlerde radar ekranlarında çok daha fazla sürpriz mesaj göreceğimizin sinyallerini veriyor.

DHA