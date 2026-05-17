  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adanalı pilotun Mersin semalarındaki romantik gösterisi: Uçuş radarına ''İrem'' yazdı

Adanalı pilotun Mersin semalarındaki romantik gösterisi: Uçuş radarına ''İrem'' yazdı

Güncelleme:

Adana'dan havalanarak Mersin Erdemli açıklarına uçan bir pilot, TC-UCM tescilli uçağıyla gökyüzünde unutulmaz bir sürprize imza attı. Flightradar gibi uçuş takip sistemlerine anbean yansıyan bu romantik olayda, pilot rotasıyla radara 'İrem' ismini yazdı. İşte son yıllarda havacılık tutkunları arasında popülerleşen 'radar sanatı' (skytyping) akımının Türkiye'deki en çarpıcı örneklerinden biri olan uçuşun detayları.

Dijital uçuş takip sistemleri, bugün sabah saatlerinde Çukurova semalarında eşine az rastlanır romantik bir havacılık gösterisine sahne oldu. Adana'dan saat 08.14’te havalanan TC-UCM kuyruk tescilli Tecnam P2008JC MK tipi uçağın pilotu, rotasını Mersin’in Erdemli açıklarına çevirerek gökyüzüne devasa boyutlarda 'İrem' ismini kazıdı.

Radar Sanatı (Skytyping)

Türkiye'de Popülerleşiyor Havacılık dünyasında "radar sanatı" (radar art veya skytyping) olarak bilinen ve pilotların uçuş rotalarını önceden milimetrik GPS koordinatlarıyla planlayarak harita üzerinde şekiller ya da kelimeler oluşturduğu bu akım, son yıllarda özel gün kutlamaları ve evlilik teklifleri için dünya çapında büyük bir trend haline geldi. Adana'dan kalkan pilotun, Tecnam P2008JC'nin yüksek manevra kabiliyetini kullanarak Erdemli sahil şeridi açıklarında gerçekleştirdiği bu hassas uçuş, Flightradar gibi global hava trafiği izleme platformlarında anbean kaydedildi.

Adanalı pilotun Mersin semalarındaki romantik gösterisi: Uçuş radarına ''İrem'' yazdı

Uçağın havada çizdiği kavisler ve keskin dönüşlerle adım adım 'İrem' yazısının ortaya çıkması, uçuş takip sitelerini inceleyen havacılık tutkunları arasında da günün en çok paylaşılan karelerinden biri oldu. Havada yaklaşık bir saat süren bu titiz ve romantik operasyonun ardından pilot, Adana'ya güvenli bir şekilde teker koyarak uçuşunu tamamladı.

 Gökyüzünü adeta dijital bir tuval gibi kullanan pilotların sayısındaki artış, önümüzdeki günlerde radar ekranlarında çok daha fazla sürpriz mesaj göreceğimizin sinyallerini veriyor.

Adanalı pilotun Mersin semalarındaki romantik gösterisi: Uçuş radarına ''İrem'' yazdı

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!''
İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!''
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Eşref Rüya'da veda zamanı geldi: Sezon finali değil, tamamen final yapıyor
Eşref Rüya'da veda zamanı geldi: Sezon finali değil, tamamen final yapıyor
İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu yeni hayatıyla hayranlarının karşısına çıktı
İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu yeni hayatıyla hayranlarının karşısına çıktı
Hamsinin pabucu dama atıldı! Karadeniz'de 13 ay tatlı suda, 7 ay denizde büyütülüp dünyaya satılıyor
Hamsinin pabucu dama atıldı! Karadeniz'de 13 ay tatlı suda, 7 ay denizde büyütülüp dünyaya satılıyor
Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı!
Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı!
Tekirdağ'da yürek yakan olay: Silahlı kavga ihbarına giden 2 kahraman polisimiz şehit düştü!
Tekirdağ'da yürek yakan olay: Silahlı kavga ihbarına giden 2 kahraman polisimiz şehit düştü!
Görenler gözlerine inanamadı: Hurda aracı 4 ayda baştan yaratıp nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı!
Görenler gözlerine inanamadı: Hurda aracı 4 ayda baştan yaratıp nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı!
Etiketler adana mersin Erdemli uçuş radarı radar sanatı pilot sürprizi Flightradar Tecnam P2008JC havacılık İrem video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Görenler gözlerine inanamadı: Hurda aracı 4 ayda baştan yaratıp nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı! Görenler gözlerine inanamadı: Hurda aracı 4 ayda baştan yaratıp nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı! İstanbul'da akılalmaz kaza: İETT otobüsünün altını delen inşaat demiri yolcuya saplandı! İstanbul'da akılalmaz kaza: İETT otobüsünün altını delen inşaat demiri yolcuya saplandı! 69 km’lik Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro hattı için geri sayım başladı 69 km’lik Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro hattı için geri sayım başladı Doğukan Manço'dan yürek burkan itiraf: ''Babamın evi elimden alındı, geri almak için ant içtim!'' Doğukan Manço'dan yürek burkan itiraf: ''Babamın evi elimden alındı, geri almak için ant içtim!'' Toprağın altındaki gizli hazine bir genci zengin etti! Hem ev hem arsa hem de araç sahibi oldu! Toprağın altındaki gizli hazine bir genci zengin etti! Hem ev hem arsa hem de araç sahibi oldu! Alper Kul bu sefer güldürmedi: ''Çok para kazanacaksın dediler, ama battım!'' Alper Kul bu sefer güldürmedi: ''Çok para kazanacaksın dediler, ama battım!'' Pandemide evinin garajında başladığı hobiyle kendi işinin patroniçesi oldu! Pandemide evinin garajında başladığı hobiyle kendi işinin patroniçesi oldu! Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri başladı! Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri başladı! Tekirdağ'da yürek yakan olay: Silahlı kavga ihbarına giden 2 kahraman polisimiz şehit düştü! Tekirdağ'da yürek yakan olay: Silahlı kavga ihbarına giden 2 kahraman polisimiz şehit düştü! Zelenskiy intikamını ağır aldı: Ukrayna, Rusya'ya 556 dronla kâbusu yaşattı! Zelenskiy intikamını ağır aldı: Ukrayna, Rusya'ya 556 dronla kâbusu yaşattı!
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde yer yerinden oynayacak: ''Kızınız hepimizden ahlaksızmış!'' Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde yer yerinden oynayacak: ''Kızınız hepimizden ahlaksızmış!'' Depremzede ailede peşpeşe kahreden ölümler: Oğlu evde, kendisi yolda öldü! Depremzede ailede peşpeşe kahreden ölümler: Oğlu evde, kendisi yolda öldü! Gürsel Tekin: ''Gerçek gündem CHP değil, yönetilemeyen Türkiye'dir'' Gürsel Tekin: ''Gerçek gündem CHP değil, yönetilemeyen Türkiye'dir'' Hamsinin pabucu dama atıldı! Karadeniz'de 13 ay tatlı suda, 7 ay denizde büyütülüp dünyaya satılıyor Hamsinin pabucu dama atıldı! Karadeniz'de 13 ay tatlı suda, 7 ay denizde büyütülüp dünyaya satılıyor Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da 2'nci kez yakalandı Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da 2'nci kez yakalandı İstanbul'da korkunç suikast son anda önlendi! AK-47 tipi otomatik silah ele geçirildi İstanbul'da korkunç suikast son anda önlendi! AK-47 tipi otomatik silah ele geçirildi Tekirdağ'da 2 polisi şehit eden katilin yakalanma anı kamerada! Tekirdağ'da 2 polisi şehit eden katilin yakalanma anı kamerada! İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu yeni hayatıyla hayranlarının karşısına çıktı İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu yeni hayatıyla hayranlarının karşısına çıktı AK Partili Metin Külünk'ten olay yaratan çıkış: ''Halk Cumhur İttifakı'nı dövmek istiyor!'' AK Partili Metin Külünk'ten olay yaratan çıkış: ''Halk Cumhur İttifakı'nı dövmek istiyor!'' Aksaray'da kuyu faciası: Metan gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı Aksaray'da kuyu faciası: Metan gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı