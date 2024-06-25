Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
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İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği açıklandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile yarın saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceklerdir.'
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