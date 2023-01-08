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MSB açıkladı: 16 bin sözleşmeli er alınacak

MSB açıkladı: 16 bin sözleşmeli er alınacak
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu yıl içinde toplam 16 bin sözleşmeli erbaş ver er almayı planladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığınca bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş, er alınması planlanıyor. Alınan bilgiye göre, Bakanlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bir yandan yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirilirken diğer taraftan tatbikatlarla personelin hazırlık seviyeleri üst düzeyde tutuluyor. Bunlarla birlikte personel temini de önemli çalışmalar arasında yer alıyor.

Nitelikli insan gücünün hayati önemi haiz olduğunun bilinci ile yapılan çalışmaların ardından Bakanlık tarafından geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alındı.

Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken, temin edilen personelden 10 binden fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Bakanlık, bu yıl içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı planlıyor.

Etiketler sözleşme er msb
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