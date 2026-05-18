Bahçeli bebek katili Abdullah Öcalan'a koordinatörlük teklifini yineledi, yeni bir yapı istedi!

MHP lideri Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için koordinatörlük formülünü tekrarladı. Bahçeli, Öcalan'ın mahkumiyetinin baki kalması şartıyla, PKK'nın silah bırakmasını ve tasfiyesini sağlamak amacıyla ona geçici bir "koordinatörlük" statüsü verilmesini teklif etti. Bu statünün Kürtlerin temsilciliği anlamına gelmediğini vurgulayan Bahçeli, sürecin sadece örgütün feshiyle sınırlı olacağını belirtti.

Türk siyasetinde taşları yerinden oynatan "Terörsüz Türkiye" tartışmalarında yeni ve kritik bir eşiğe girildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN Gazetesi'ne verdiği özel mülakatta, terörün tamamen bitirilmesi için Abdullah Öcalan üzerinden yürütülecek yeni bir yol haritasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Bahçeli'nin öne sürdüğü "koordinatörlük" formülü, çözümün yeni kilit noktası olarak dikkat çekiyor.

Mahkumiyet Baki, Statü "Tasfiye Koordinatörlüğü" Olacak

Bahçeli'nin açıklamalarındaki en çarpıcı detay, Öcalan'a biçilen yeni operasyonel roldü. Öcalan'ın mevcut mahkumiyet halinin kesinlikle saklı kalacağının altını çizen MHP Lideri, örgütün feshedilmesi ve tüm uzantılarıyla tasfiye edilmesi sürecini sekteye uğratmadan yönetebilmesi için ona "sosyal bir statü" verilmesi gerektiğini belirtti. Bu statü, feshedilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine, teröristlerin siyaset tercihine yönlendirilmesi, silah bırakma ve teslim olma aşamalarını koordine edecek geçici bir mekanizma olarak tasarlandı.

"Kürtlerin Temsilcisi Değil, Silah Bıraktırma Görevlisi"

Siyasi arenada doğabilecek yanlış anlaşılmaların ve manipülasyonların önünü peşinen kesmek isteyen Bahçeli, bu koordinatörlük görevinin sınırlarını da çok net kalın çizgilerle belirledi. Öcalan'ın bu statüsünün sadece örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacağını vurgulayan Bahçeli, "Bu mekanizma Kürtlerin lideri ve temsilcisi olmak ya da etnik hakların savunuculuğunu yapmak gibi konuları kesinlikle kapsamamaktadır" diyerek, ana hedefin yalnızca müreffeh ve terörsüz bir Türkiye inşa etmek olduğunu ifade etti. TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu süreçte tarihi bir işlev gördüğünü belirten Bahçeli, Türkiye Yüzyılı vizyonunda teröre ve şiddete yer olmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Yapılanların ve söylemlerin karşılıklı anlam kazanması noktasında bir iletişim eksiliği yaşandığını belirten Bahçeli, “Bu noktada yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir. Parçalı yapılarla Terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır. Başından beri 'örgütün kurucu önderi' ifadesinin kullanılması da bu endişeyi gidermeye, olası riskleri azaltmaya ve en hızlı şekilde terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sonuç almaya yöneliktir' diye konuştu.

Bahçeli, 'Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir' dedi.

Koordinatörlük mekanizmasının tanım ve kapsamına ilişkin ayrıntıları da aktaran Bahçeli, “Bu statü örgütün feshiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati suretle tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü, örgütün tasfiye süreci ile sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır” ifadelerini kullandı.

