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Erdoğan açıkladı: 15 bin öğretmen ataması yapılacak

Erdoğan açıkladı: 15 bin öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."

Etiketler erdoğan öğretmen atama açıklama
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