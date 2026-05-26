  Özgür Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden jet yanıt

Özgür Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden jet yanıt

CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı ''2 milyon üyeyle genel başkan seçelim'' çağrısına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret eden PM Üyesi Müslim Sarı, ''Zamanında diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını siyasi bir polemik olarak görüyoruz'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki mahkeme kararı kaynaklı yönetim ve meşruiyet krizi, karşılıklı sert açıklamalarla derinleşiyor. Eski Genel Başkan Özgür Özel'in İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı ve tüm parti üyelerinin katılımıyla sandık kurulmasını öneren tarihi çağrıya, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinden yanıt geldi. 

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, yeniden genel başkanlık makamına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret ederek durum değerlendirmesi yaptı. Görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Sarı, Özel'in hamlesini samimi bulmadıklarını ifade etti. 

"Bundan sonrasını siyasi polemik olarak görüyoruz"

Sarı, Özgür Özel'in "2 milyon üyeye danışalım genel başkan seçelim" çağrısına ilişkin, "Biz 2 gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde Parti Meclisi üyelerimiz, YDK üyelerimiz ve arkadaşlarımızla beraber, Genel Başkanımız 'doğru bir zamanda kurultay yapalım. O kurultay nasıl olabilir, nasıl yapılabilir, yol haritamız ne olabilir' dediğimizde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını biz siyasi bir polemik olarak görüyoruz. Yol bellidir yol haritası bellidir" diye konuştu.

Özel ne demişti?

İzmir'de partililere seslenen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak genel başkanın belirlenmesi için 2 milyon üyenin önüne sandık konulması çağrısında bulunmuştu. Mevcut delege sistemini ve mahkeme sürecini eleştiren Özel, partisinin asıl sahibinin üyeler olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey gelsin, bayramdan sonra bir iki hafta içinde Pazar günü 2 milyon üyeye genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Madem o delegeyi, bu delegeyi beğenmediniz, o zaman esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanını seçsin! Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandık koyarsanız, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başkası kazanırsa elini kaldırmayı bırakın, elini öpüp ömrüm boyunca yanında gezeceğim."

İHA

Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!
Bayram tatilinde Bodrum'u tercih edenlere kötü haber!
Baklavayı tahtından eden lezzet! Tarifi sır gibi saklanıyor
Camide akılalmaz olay: İmama yumruklu saldırı kamerada
Zorunlu su kesintileri yapılan kentte tablo tersine döndü: 220 günde sıfırdan 100'e!
Mağaraya altın aramaya giren define avcıları sırra kadem bastı
İstanbul'da dehşete düşüren olay: 12 kurşunla vurularak öldürüldü
Gölette cesedi bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
