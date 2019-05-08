  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 08 Mayıs 2019 09:25

Saadet Partisi'nden flaş karar: ''Çekilmiyoruz, seçimlere gireceğiz''

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin iptal kararı vermesinin ardından Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar, seçimlere katılacağını açıkladı.

Saadet Partisi'nden flaş karar: ''Çekilmiyoruz, seçimlere gireceğiz''
A+ A-

Yüksek Seçim Kurulu'nun AK Parti'nin itirazı üzerineİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı almasının ardından gözlerin çevrildiği "diğer adaylardan" açıklamalar gelmeye başladı.

Gökçınar mesajında, ‘YSK'nın İBB Başkanlık Seçimi'ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran'da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur. Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır’ dedi.

Necdet Gökçınar 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da toplam 8.547.074 geçerli oydan 103.300 oy almıştı. Bu da %1,21 oy oranı olarak hanesine yazılmıştı.

İşte Gökçınar'ın o paylaşımı:

Karamollaoğlu'ndan YSK paylaşımı: Rabia'ya selam olsunKaramollaoğlu'ndan YSK paylaşımı: Rabia'ya selam olsun

seçim , istanbul , ysk , necdet gökçınar , 23 haziran
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM