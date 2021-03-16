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Bergüzar Korel ekranlara geri dönüyor

Bir süredir setlere ara veren güzel oyuncu Bergüzar Korel, yeni dizisi Kanlı Yayın ile ekrana dönüyor. Korel'in dizideki partneri Serkan Altunorak olacak.

Ünlü oyuncunun Neslihan karakterine hayat vereceği Saran Medya imzalı projeyi Can Ulkay yönetecek.

 Selim Erkul'un yazdığı dizide Korel'in eşi Vural'ı Serkan Altunorak canlandıracak. Bir genç kızın ölümüyle başlayacak 10 bölümlük "Kanlı Yayın" dizisinde Yiğit Özşener de Nejat adlı polisi oynayacak.

Etiketler Bergüzar Korel set ekranlar yeni proje
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