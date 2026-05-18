  Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile ünlü şarkıcı Sevcan Orhan nişanlandı

Yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Duman, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Çift, geçtiğimiz yıl Buca Belediyesi işçilerinin maaş eylemi yaptığı kriz döneminde Phuket Adası'na tatile gitmeleriyle büyük tepki toplamış ve günlerce konuşulmuştu.

İzmir'in Buca ilçesinde siyaset arenası ile magazin dünyasını bir araya getiren sürpriz bir gelişme yaşandı.

Haber3.com magazin ve siyaset masasının edindiği bilgilere göre; yaklaşık bir buçuk yıldır birliktelik yaşayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda resmi ilk adımlarını attı.

Başkan Duman'dan Duygusal Mesaj: "En Anlamlı Gün"

Siyasi temposuna kısa bir mola veren Başkan Duman, mutlu haberi sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. Nişan yüzükleriyle verdikleri pozu yayınlayan Duman, "Bugün hayatımın en özel ve en anlamlı günlerinden birini yaşadım" ifadelerini kullandı. Ailelerin huzurunda yüzüklerin takıldığını belirten Duman, mutluluklarını paylaşan, iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ederek, "Allah tüm sevenleri birbirine kavuştursun, herkesin gönlüne göre versin" temennisinde bulundu.

"Phuket Tatili" Krizi Unutulmadı

Çiftin mutlu haberi manşetleri süslerken, akıllara geçtiğimiz aylarda magazin ve siyaset gündemine bomba gibi düşen o tartışmalı tatil de yeniden geldi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yılın kasım ayında, Buca Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle geniş çaplı bir eylem başlatmıştı.

İşçilerin hak arayışı ve belediyedeki kriz tüm sıcaklığıyla sürerken, Başkan Görkem Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte lüks tatil rotası Phuket Adası'na gittiğinin ortaya çıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Hem İzmir yerelinde hem de sosyal medyada yoğun eleştiri yağmuruna tutulan çift, günlerce tartışmaların odağında kalmıştı.

Yaşanan o kriz dolu günlerin ve kamuoyu baskısının ardından gelen bu nişan haberi, ikilinin zorlu süreçleri geride bıraktı ve ilişkilerini resmiyete döktü.

 

