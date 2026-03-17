Survivor'da Engincan - Gözde kavgasında Acun Ilıcalı çileden çıktı!

Kavgaların, tartışmaların bitmediği Survivor yarışmasının son bölümde Engincan ve Gözde arasında yaşanan tartışma, fiziksel müdahale noktasına varınca konseyde ipler koptu. Engincan'ın sergilediği tavır ve kendi kıyafetlerini parçaladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, Acun Ilıcalı sert bir dille müdahale etti.

Survivor'ın son ada konseyine, Engincan ve Gözde arasında yaşanan fiziksel temaslı kavga damga vurdu.

Yarışma disiplinine ve toplumsal değerlere aykırı bulunan görüntüler sonrası Acun Ilıcalı, program tarihindeki en sert uyarılardan birini yaptı.

Tartışma Fiziksel Temasa Dönüştü

Oyun sırasında sinirlerine hakim olamayan Engincan, Gözde’nin kolunu tutup iterek sert bir fiziksel tepki gösterdi. Sözlü tartışmanın şiddetini artırması üzerine kendi kıyafetlerini de parçalayan Engincan’ın o anları, hem yarışmacıları hem de ekran başındakileri şoke etti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere izleyicilerden tepki yağdı.

Acun Ilıcalı: "Biz Bunu Kabul Etmiyoruz!"

Ada konseyinde olayı değerlendiren Acun Ilıcalı, Engincan’ın haklılık savunmasını reddederek üslup vurgusu yaptı. Ilıcalı, şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:

"Böyle konuşamazsın kardeşim. Bu programda bir kadınla bu şekilde konuşmana asla izin vermeyiz. Önceki olaylarda yüz kere haklı olsan bile bu fiziksel temas ve kullandığın ifadeler bizi ilgilendirir. Biz bunu kabul etmiyoruz!"

Ağır Ceza Geldi: 2 Ödülden Men

Yaşanan olay sonrası yarışma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Engincan’a ceza yağdı. Acun Ilıcalı, Engincan’ın iki büyük ödülden men edildiğini açıkladı. Karar sonrası yıkılan yarışmacı, itiraz etse de sonuç değişmedi. Programın takipçileri, verilen cezanın kadına yönelik şiddet ve baskı içeren tavırlara karşı önemli bir duruş olduğunu vurguladı.