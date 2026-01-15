Hurda araç teşviki yılan hikayesine döndü! MHP'den yeni açıklama

  1. Anasayfa
MHP Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, aylardır Meclis gündemine gelmesi beklenen hurda araç teşvikine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

MHP'nin Kasım 2024’te Meclis'e sunduğu 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya veren vatandaşlara yerli üretim sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasına yönelik yasa teklifi için geri sayım sürüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, hurda araç teşvkine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'ye sunduğumuz ve 2000 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların yerli üretim araçlarla yenilenmesini öngören kanun teklifimizle trafik güvenliğinin pekiştirilmesi, çevreci araçların teşvik edilerek kullanımının yaygınlaştırılması, ekonomik gelişmelere pozitif yönde katkı sağlanması hedeflerimizi ortaya koymuştuk. Teklifle ilgili bazı kamu kuruluşlarının olumlu yönde görüşe sahip olduğunu bilmekle beraber, ÖTV hususunda kayba neden olacağı endişelerinin ise yersiz bir yaklaşım olacağını ifade etmek gerekir. Zira ÖTV teşvikinin sağlanması ile oluşacak herhangi bir kayıp bulunmamaktadır. Aksine, kanunun gerçekleşmesi halinde ise bilhassa MTV gelirlerindeki yüksek artış sebebiyle bütçemize de olumlu yönde katkısı olacaktır. Bu yönüyle 2026 yılı içerisinde teklif ettiğimiz kanunun yasalaşması halinde merkezi bütçemize 45 milyar liradan fazla ilave bir kaynak sağlanmış olacaktır. Üstelik iç pazar hareketlenmesi ile otomotiv sektörü ve bağlı olan diğer alanlarda ilave istihdam da oluşturabilecektir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentisi çerçevesinde sunduğumuz kanun teklifimizin kabul edilerek, yürürlülüğe girmesi için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Geliyor gelmekte olan"

MHP’li Özdemir, 21 Aralık'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, "Geliyor gelmekte olan inşallah" ifadesini kullanmıştı. 

Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı: ''Geliyor gelmekte olan...''

 

İHA

Etiketler hurda araç teşviki ötv kanun teklifi meclis
