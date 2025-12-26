Beşiktaş 2 oyuncusuna kapıyı gösterdi: ''Kendinize kulüp bulun''

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Beşiktaş, Necip Uysal ile Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığını ve 2 oyuncudan kendilerine kulüp bulmasının istendiğini duyurdu.

Beşiktaş, Necip Uysal ve Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, iki futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi. 

İki futbolcu, kulüp bulamamaları halinde takımdan ayrı çalışacaklar.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

