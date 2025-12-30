  1. Anasayfa
Ünlü futbol yorumcusu eski milli futbolcu Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İki kere kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürülen Özdenak’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Eski futbolcu ve spor yazarı 78 yaşındaki Gökmen Özdenak evinde rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı. 

KOAH hastası olan Özdenak'ın 2 kez kalbinin durduğu öğrenilirken entübe edildiği ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü açıklandı.

 

