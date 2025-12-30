Ünlü futbol yorumcusu eski milli futbolcu Gökmen Özdenak yoğun bakımda
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İki kere kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürülen Özdenak’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Eski futbolcu ve spor yazarı 78 yaşındaki Gökmen Özdenak evinde rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı.
KOAH hastası olan Özdenak'ın 2 kez kalbinin durduğu öğrenilirken entübe edildiği ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol