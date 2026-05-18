X'te onaylanmamış hesaplara paylaşım kısıtlaması!

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), onaylanmamış (mavi tiki bulunmayan) standart hesaplar için günlük paylaşım sınırını 50'ye düşürdü. Elon Musk yönetimindeki şirket, sunucu yükünü hafifletmek ve platform güvenilirliğini sağlamak amacıyla yanıt sınırını 200, günlük takip limitini ise 400 olarak güncellediğini duyurdu. Sınırı dolduran kullanıcılar otomatik bir hata mesajıyla karşılaşacak.

Dünyanın en çok kullanılan mikroblog ve sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), ücretsiz kullanım alışkanlıklarını kökünden değiştirecek yeni bir kısıtlama kararına imza attı. Haber3.com teknoloji masasının derlediği bilgilere göre; platform, "onaylanmamış" yani ücretli X Premium aboneliği (mavi tik) bulunmayan standart hesapların günlük etkileşim limitlerini ciddi oranda daralttı.

Sınır 50 Paylaşım ve 200 Yanıt Olarak Belirlendi

CNBC-e kaynaklı habere göre, X yönetimi tarafından devreye alınan yeni sistemde, onaysız hesaplar bir gün içerisinde en fazla 50 yeni gönderi (tweet) paylaşabilecek. Kısıtlamalar sadece ana paylaşımlarla sınırlı kalmadı; standart bir kullanıcının diğer gönderilere verebileceği yanıt sayısı günlük 200, yeni hesapları teknik olarak takip etme sınırı ise günde 400 olarak güncellendi. Belirlenen bu kotalara ulaşan kullanıcılar, gün dönümüne kadar platformda yeni bir işlem yapamayacaklarını belirten bir sistem hata mesajı ile karşılaşacak.

Musk'ın Gerekçesi: "Arka Plandaki Yükü Hafifletiyoruz"

Kararın sosyal medyada yarattığı dalgalanmanın ardından ABD’li milyarder ve X'in sahibi Elon Musk, getirilen sınırların teknik bir zorunluluk olduğunu savundu. Musk yaptığı açıklamada, "Sınırlar X’in arka planındaki yükü hafifletiyor. Hizmet kesintileriyle hata veren sayfaları azaltıyor. Güvenilirliği sağlamak için bazı sınırlar koyduk" ifadelerini kullandı.