  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. X'te onaylanmamış hesaplara paylaşım kısıtlaması!

X'te onaylanmamış hesaplara paylaşım kısıtlaması!

X'te onaylanmamış hesaplara paylaşım kısıtlaması!
Güncelleme:

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), onaylanmamış (mavi tiki bulunmayan) standart hesaplar için günlük paylaşım sınırını 50'ye düşürdü. Elon Musk yönetimindeki şirket, sunucu yükünü hafifletmek ve platform güvenilirliğini sağlamak amacıyla yanıt sınırını 200, günlük takip limitini ise 400 olarak güncellediğini duyurdu. Sınırı dolduran kullanıcılar otomatik bir hata mesajıyla karşılaşacak.

Dünyanın en çok kullanılan mikroblog ve sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), ücretsiz kullanım alışkanlıklarını kökünden değiştirecek yeni bir kısıtlama kararına imza attı. Haber3.com teknoloji masasının derlediği bilgilere göre; platform, "onaylanmamış" yani ücretli X Premium aboneliği (mavi tik) bulunmayan standart hesapların günlük etkileşim limitlerini ciddi oranda daralttı.

Sınır 50 Paylaşım ve 200 Yanıt Olarak Belirlendi

CNBC-e kaynaklı habere göre, X yönetimi tarafından devreye alınan yeni sistemde, onaysız hesaplar bir gün içerisinde en fazla 50 yeni gönderi (tweet) paylaşabilecek. Kısıtlamalar sadece ana paylaşımlarla sınırlı kalmadı; standart bir kullanıcının diğer gönderilere verebileceği yanıt sayısı günlük 200, yeni hesapları teknik olarak takip etme sınırı ise günde 400 olarak güncellendi. Belirlenen bu kotalara ulaşan kullanıcılar, gün dönümüne kadar platformda yeni bir işlem yapamayacaklarını belirten bir sistem hata mesajı ile karşılaşacak.

Musk'ın Gerekçesi: "Arka Plandaki Yükü Hafifletiyoruz"

Kararın sosyal medyada yarattığı dalgalanmanın ardından ABD’li milyarder ve X'in sahibi Elon Musk, getirilen sınırların teknik bir zorunluluk olduğunu savundu. Musk yaptığı açıklamada, "Sınırlar X’in arka planındaki yükü hafifletiyor. Hizmet kesintileriyle hata veren sayfaları azaltıyor. Güvenilirliği sağlamak için bazı sınırlar koyduk" ifadelerini kullandı.

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!''
İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!''
İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu yeni hayatıyla hayranlarının karşısına çıktı
İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu yeni hayatıyla hayranlarının karşısına çıktı
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Pandemide evinin garajında başladığı hobiyle kendi işinin patroniçesi oldu!
Pandemide evinin garajında başladığı hobiyle kendi işinin patroniçesi oldu!
Hamsinin pabucu dama atıldı! Karadeniz'de 13 ay tatlı suda, 7 ay denizde büyütülüp dünyaya satılıyor
Hamsinin pabucu dama atıldı! Karadeniz'de 13 ay tatlı suda, 7 ay denizde büyütülüp dünyaya satılıyor
Görenler gözlerine inanamadı: Hurda aracı 4 ayda baştan yaratıp nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı!
Görenler gözlerine inanamadı: Hurda aracı 4 ayda baştan yaratıp nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı!
Toprağın altındaki gizli hazine bir genci zengin etti! Hem ev hem arsa hem de araç sahibi oldu!
Toprağın altındaki gizli hazine bir genci zengin etti! Hem ev hem arsa hem de araç sahibi oldu!
Tekirdağ'da 2 polisi şehit eden katilin yakalanma anı kamerada!
Tekirdağ'da 2 polisi şehit eden katilin yakalanma anı kamerada!
Etiketler X paylaşım sınırı paylaşım sınırı twitter günlük tweet limiti Elon Musk X güncellemesi mavi tik onaylanmamış hesap hesap kısıtlaması sosyal medya X Premium abonelik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Amasra'da köyde çıkan yangını cami ve Köy Konağı'na sıçradı Amasra'da köyde çıkan yangını cami ve Köy Konağı'na sıçradı Emekli promosyonlarında Mayıs rekoru: Ek ödül ve faizsiz kredilerle toplam rakam 80 bin TL'yi aştı Emekli promosyonlarında Mayıs rekoru: Ek ödül ve faizsiz kredilerle toplam rakam 80 bin TL'yi aştı Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık 'Şoför' filmi anısı Sivas Valiliği tarafından yeniden canlandırıldı Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık 'Şoför' filmi anısı Sivas Valiliği tarafından yeniden canlandırıldı Erkan Petekkaya'dan Özgür Özel'e ''sahtekar'' çıkışı: Paylaşımını kısa sürede sildi Erkan Petekkaya'dan Özgür Özel'e ''sahtekar'' çıkışı: Paylaşımını kısa sürede sildi Adeta kış geri geldi... Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağışlar var, sıcaklıklar 5 derece düşüyor! Adeta kış geri geldi... Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağışlar var, sıcaklıklar 5 derece düşüyor! İstanbul'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı var! İstanbul'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı var! Traifkte akılalmaz görüntü... Tamirci seyir halindeki kamyonetin motoruna girip arıza aradı Traifkte akılalmaz görüntü... Tamirci seyir halindeki kamyonetin motoruna girip arıza aradı Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı: İşte ifadesinin detayları... Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı: İşte ifadesinin detayları... Kızı cenazede klip çekti: Umut Akyürek ''evlatlıktan reddederim'' deyip Hadise ve Gülşen'i suçladı Kızı cenazede klip çekti: Umut Akyürek ''evlatlıktan reddederim'' deyip Hadise ve Gülşen'i suçladı ABD'de hava gösterisi faciası: İki F/A-18 savaş uçağı havada çarpıştı ABD'de hava gösterisi faciası: İki F/A-18 savaş uçağı havada çarpıştı
Bursa'da nişan atma cinayeti: Eski nişanlısının babasını tabancayla vurarak öldürdü Bursa'da nişan atma cinayeti: Eski nişanlısının babasını tabancayla vurarak öldürdü Önce iş yeri sonra villası şimdi de restoranı! İstanbul'un göbeğinde mafyatik infaz girişimi! Önce iş yeri sonra villası şimdi de restoranı! İstanbul'un göbeğinde mafyatik infaz girişimi! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri ve maç tarihleri belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri ve maç tarihleri belli oldu Bahçeli bebek katili Abdullah Öcalan'a koordinatörlük teklifini yineledi, yeni bir yapı istedi! Bahçeli bebek katili Abdullah Öcalan'a koordinatörlük teklifini yineledi, yeni bir yapı istedi! Antalya Koru Sahili'ndeki 11 katlı dev otel projesine bilirkişi freni: ''ÇED kararı hukuka aykırı'' Antalya Koru Sahili'ndeki 11 katlı dev otel projesine bilirkişi freni: ''ÇED kararı hukuka aykırı'' Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile ünlü şarkıcı Sevcan Orhan nişanlandı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile ünlü şarkıcı Sevcan Orhan nişanlandı Survivor 2026'da beklenmedik veda: Barış Murat Yağcı yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı! Survivor 2026'da beklenmedik veda: Barış Murat Yağcı yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı!