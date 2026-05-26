  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi Bayram Dayanışmasını büyütüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere “Paylaştığın Senindir, Hemşehrini Sevindir” sloganıyla et bağışı kampanyasını sürdürüyor. Başkent genelinde belirlenen 5 farklı noktada soğuk zincir araçlarıyla bağışlar kabul edilirken, Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu’nda da kurban payları teslim alınacak. Vatandaşlar, bayramın 1’inci günü saat 12.00-23.59, 2’nci günü ise 10.00-23.59 saatleri arasında bağış noktalarına et paylarını ulaştırabilecek.

Kurban Bayramı’nda paylaşmanın ve dayanışmanın merkezi bir kez daha Ankara olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Paylaştığın Senindir, Hemşehrini Sevindir” sloganıyla başlattığı et payı bağışı kampanyasını bu yıl da sürdürüyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in farklı noktalarında kurduğu soğuk zincir araçlarıyla vatandaşların kurban paylarını güvenli şekilde teslim alacak.

27 VE 28 MAYIS’TA BAĞIŞ KABUL EDİLECEK

Ekipler, bayramın 1’inci günü saat 12.00-23.59, bayramın 2’nci günü ise 10.00-23.59 saatleri arasında bağış kabul edecek. Hijyenik ve güvenli koşullarda muhafaza edilen etler, daha sonra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

BAĞIŞ NOKTALARI BELİRLENDİ

Vatandaşlar, belirlenen bağış noktalarına kurban paylarını ulaştırabilecek. Ayrıca Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu’nda da bağışlar kabul edilecek.

Bağış noktaları şöyle:

• Çankaya Turan Güneş Bulvarı Çetinkaya – Nişantaşı Pazarı önü

• Etimesgut Bağlıca Göbek

• Etimesgut Optimum AVM Otoparkı

• Keçiören Gazino Fatih Sultan Parkı (Osmanlı Pazarı karşısı)

 • Batıkent GİMSA önü

 • Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu (Hipodrom Caddesi No:16, Toptancı Hali yanı/Yenimahalle)

