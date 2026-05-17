Esat Hal Tasarım Pazarı'na Başkentlilerden yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kültür odaklı dönüşüm projeleri kapsamında yeniden kent yaşamına kazandırılan Esat Hal, Tasarım Pazarı’na ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) kültür ve sanat odaklı dönüşüm projeleri kapsamında hayata geçirilen Esat Hal’de düzenlenen tasarım pazarı, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kült Teras’ta gerçekleştirilen etkinlikte bağımsız tasarımcılar, el emeği ürünlerini Ankaralılarla buluşturuyor.

“ESAT HAL, ANKARALILAR İÇİN YENİ BİR BULUŞMA NOKTASINA DÖNÜŞTÜ”

Esat Hal’de kurulan tasarım pazarında konuşan ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Esat Hal’in kısa sürede Ankara’nın önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kültürü odağına alan dönüşüm projelerini önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirdiğimiz ve kentli hayata kazandırdığımız Esat Hal, bugün binlerce insanla bir araya gelme ve buluşma noktası haline gelmiş bulunuyor. Kült Teras’ta bugün tasarım pazarı var. Hafta sonu boyunca devam edecek. Hem yerel üreticiler hem bağımsız tasarımcılar hem de kent sakinlerinin buluşma noktası haline geldi bile Esat Hal. Hep söylüyoruz; kentsel demokrasi ve yerel kültür yönetiminin bir başlangıç noktası oldu Ankara için ve Ankaralılar için yepyeni bir buluşma noktasına dönüştü.”

Köroğlu ayrıca stant kiralarının sembolik ücretlerle üreticilere sunulduğunu ifade ederek, “Stant kiralarının ücretleri çok düşük, çok sembolik rakamlarla gelip bütün yerel üreticiler ve bağımsız tasarımcılar başvurabiliyorlar rahatlıkla. Açık alanda zaten gördüğünüz gibi binlerce insanın ve üreticinin bir araya geldiği bir noktaya dönüşebiliyor böylelikle” dedi.

“ESAT HAL’İN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÇOK BÜYÜK AVANTAJ”

Etkinliğe katılan üreticiler ve tasarımcılar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

-Tuğçe Başgelen: “Burada bir tasarım pazarı için buluştuk ve biz seramik tasarımcısı olarak kendi ürünlerimizi burada tanıtmaya geldik. Bu şekilde keyifli vakit geçiriyoruz. Ortam harika, Esat Hal’in dönüştürülmesi zaten bizler için çok büyük bir avantaj oldu. Böyle kolektif bir bilinçle burada yer almak bizim için mutluluk verici.”

-Büşra Günay: “Ortam çok güzel, çok memnunum. Burası iyi ki hayata katıldı bir kere öncelikle onun için başkanımıza da teşekkür ediyorum. Yani ben markamı büyütmeye çalışıyorum zaten, benim için çok verimli bir etkinlik oluyor.”

-Begüm Koca: “Bence mükemmel geçiyor. Çok yoğun, kalabalık ve insanlar meraklılardı, bu çok hoş bizim için tabii ki. Nasıl yaptıklarımızı falan sorunca daha çok heyecan veriyor insana. Benimkiler hazır ürün olmadığı için tabii bununla çok mutlu oluyorum. Güzel geçiyor, çok keyifli. Hava da güzel şansımıza. Bence her şey harika.”

-Ebru İdgü Akırmak: “Ortam çok güzel, enerjisi çok yüksek. Ben ilk kez katılıyorum buraya ama çok keyifli bir ortam. İyi ki katılmışım, inşallah sonrasında da devam ederiz.”