  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Esat Hal Tasarım Pazarı'na Başkentlilerden yoğun ilgi

Esat Hal Tasarım Pazarı'na Başkentlilerden yoğun ilgi

Esat Hal Tasarım Pazarı'na Başkentlilerden yoğun ilgi
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kültür odaklı dönüşüm projeleri kapsamında yeniden kent yaşamına kazandırılan Esat Hal, Tasarım Pazarı’na ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) kültür ve sanat odaklı dönüşüm projeleri kapsamında hayata geçirilen Esat Hal’de düzenlenen tasarım pazarı, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kült Teras’ta gerçekleştirilen etkinlikte bağımsız tasarımcılar, el emeği ürünlerini Ankaralılarla buluşturuyor.

“ESAT HAL, ANKARALILAR İÇİN YENİ BİR BULUŞMA NOKTASINA DÖNÜŞTÜ”

Esat Hal’de kurulan tasarım pazarında konuşan ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Esat Hal’in kısa sürede Ankara’nın önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kültürü odağına alan dönüşüm projelerini önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirdiğimiz ve kentli hayata kazandırdığımız Esat Hal, bugün binlerce insanla bir araya gelme ve buluşma noktası haline gelmiş bulunuyor. Kült Teras’ta bugün tasarım pazarı var. Hafta sonu boyunca devam edecek. Hem yerel üreticiler hem bağımsız tasarımcılar hem de kent sakinlerinin buluşma noktası haline geldi bile Esat Hal. Hep söylüyoruz; kentsel demokrasi ve yerel kültür yönetiminin bir başlangıç noktası oldu Ankara için ve Ankaralılar için yepyeni bir buluşma noktasına dönüştü.”

Köroğlu ayrıca stant kiralarının sembolik ücretlerle üreticilere sunulduğunu ifade ederek, “Stant kiralarının ücretleri çok düşük, çok sembolik rakamlarla gelip bütün yerel üreticiler ve bağımsız tasarımcılar başvurabiliyorlar rahatlıkla. Açık alanda zaten gördüğünüz gibi binlerce insanın ve üreticinin bir araya geldiği bir noktaya dönüşebiliyor böylelikle” dedi.

“ESAT HAL’İN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÇOK BÜYÜK AVANTAJ”

Etkinliğe katılan üreticiler ve tasarımcılar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

-Tuğçe Başgelen: “Burada bir tasarım pazarı için buluştuk ve biz seramik tasarımcısı olarak kendi ürünlerimizi burada tanıtmaya geldik. Bu şekilde keyifli vakit geçiriyoruz. Ortam harika, Esat Hal’in dönüştürülmesi zaten bizler için çok büyük bir avantaj oldu. Böyle kolektif bir bilinçle burada yer almak bizim için mutluluk verici.”

-Büşra Günay: “Ortam çok güzel, çok memnunum. Burası iyi ki hayata katıldı bir kere öncelikle onun için başkanımıza da teşekkür ediyorum. Yani ben markamı büyütmeye çalışıyorum zaten, benim için çok verimli bir etkinlik oluyor.”

-Begüm Koca: “Bence mükemmel geçiyor. Çok yoğun, kalabalık ve insanlar meraklılardı, bu çok hoş bizim için tabii ki. Nasıl yaptıklarımızı falan sorunca daha çok heyecan veriyor insana. Benimkiler hazır ürün olmadığı için tabii bununla çok mutlu oluyorum. Güzel geçiyor, çok keyifli. Hava da güzel şansımıza. Bence her şey harika.”

-Ebru İdgü Akırmak: “Ortam çok güzel, enerjisi çok yüksek. Ben ilk kez katılıyorum buraya ama çok keyifli bir ortam. İyi ki katılmışım, inşallah sonrasında da devam ederiz.”

Bu Haberleri Kaçırma...

Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!''
İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!''
Fatma Soydaş’tan ''açılacak mısın'' sorusuna olay yanıt
Fatma Soydaş’tan ''açılacak mısın'' sorusuna olay yanıt
Eşref Rüya'da veda zamanı geldi: Sezon finali değil, tamamen final yapıyor
Eşref Rüya'da veda zamanı geldi: Sezon finali değil, tamamen final yapıyor
Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı!
Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı!
Tekirdağ'da yürek yakan olay: Silahlı kavga ihbarına giden 2 kahraman polisimiz şehit düştü!
Tekirdağ'da yürek yakan olay: Silahlı kavga ihbarına giden 2 kahraman polisimiz şehit düştü!
Hamsinin pabucu dama atıldı! Karadeniz'de 13 ay tatlı suda, 7 ay denizde büyütülüp dünyaya satılıyor
Hamsinin pabucu dama atıldı! Karadeniz'de 13 ay tatlı suda, 7 ay denizde büyütülüp dünyaya satılıyor
Kavurucu yaza hazır ol Türkiyem! Tarihin en güçlü 'Süper El Nino"su geliyor
Kavurucu yaza hazır ol Türkiyem! Tarihin en güçlü 'Süper El Nino"su geliyor
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hamsinin pabucu dama atıldı! Karadeniz'de 13 ay tatlı suda, 7 ay denizde büyütülüp dünyaya satılıyor Hamsinin pabucu dama atıldı! Karadeniz'de 13 ay tatlı suda, 7 ay denizde büyütülüp dünyaya satılıyor 69 km’lik Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro hattı için geri sayım başladı 69 km’lik Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro hattı için geri sayım başladı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı Yandaş medyada çakarlı araç depremi! Emin Pazarcı Akşam gazetesinden kovuldu! Yandaş medyada çakarlı araç depremi! Emin Pazarcı Akşam gazetesinden kovuldu! Tekirdağ'da yürek yakan olay: Silahlı kavga ihbarına giden 2 kahraman polisimiz şehit düştü! Tekirdağ'da yürek yakan olay: Silahlı kavga ihbarına giden 2 kahraman polisimiz şehit düştü! Zelenskiy intikamını ağır aldı: Ukrayna, Rusya'ya 556 dronla kâbusu yaşattı! Zelenskiy intikamını ağır aldı: Ukrayna, Rusya'ya 556 dronla kâbusu yaşattı! Doğada kendi kendine yetişiyor, kilosu çarşıda pazarda 2 bin TL'den satılıyor! Doğada kendi kendine yetişiyor, kilosu çarşıda pazarda 2 bin TL'den satılıyor! Kaan Sekban'ın "Taşacak Bu Deniz" eleştirisi olay yarattı: Erdem Şanlı'dan çok sert yanıt! Kaan Sekban'ın "Taşacak Bu Deniz" eleştirisi olay yarattı: Erdem Şanlı'dan çok sert yanıt! İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu yeni hayatıyla hayranlarının karşısına çıktı İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu yeni hayatıyla hayranlarının karşısına çıktı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni iddia: Telefon şifresini vermeyi reddetti Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni iddia: Telefon şifresini vermeyi reddetti
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri başladı! Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri başladı! İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!'' İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!'' Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde yer yerinden oynayacak: ''Kızınız hepimizden ahlaksızmış!'' Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde yer yerinden oynayacak: ''Kızınız hepimizden ahlaksızmış!'' Toprağın altındaki gizli hazine bir genci zengin etti! Hem ev hem arsa hem de araç sahibi oldu! Toprağın altındaki gizli hazine bir genci zengin etti! Hem ev hem arsa hem de araç sahibi oldu! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar aniden düşüyor, sağanak ve fırtına geri dönüyor Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar aniden düşüyor, sağanak ve fırtına geri dönüyor Doğukan Manço'dan yürek burkan itiraf: ''Babamın evi elimden alındı, geri almak için ant içtim!'' Doğukan Manço'dan yürek burkan itiraf: ''Babamın evi elimden alındı, geri almak için ant içtim!'' Eurovison'un kazananı belli oldu; Şampiyon Dara’dan Türkiye’ye sürpriz mesaj! Eurovison'un kazananı belli oldu; Şampiyon Dara’dan Türkiye’ye sürpriz mesaj! İstanbul'da korkunç suikast son anda önlendi! AK-47 tipi otomatik silah ele geçirildi İstanbul'da korkunç suikast son anda önlendi! AK-47 tipi otomatik silah ele geçirildi Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu AK Partili Metin Külünk'ten olay yaratan çıkış: ''Halk Cumhur İttifakı'nı dövmek istiyor!'' AK Partili Metin Külünk'ten olay yaratan çıkış: ''Halk Cumhur İttifakı'nı dövmek istiyor!''