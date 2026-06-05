2026-ALES/1 sonuçları açıklandı: ÖSYM resmi sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı
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ÖSYM, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2026-ALES/1 sınav sonuçlarını 5 Haziran itibarıyla sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açtı. Akademik personel ve lisansüstü eğitim başvurularında kullanılacak ALES sonuçlarınızı T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle anında sorgulayabilirsiniz.
Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği haber Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) geldi.
10 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/1) değerlendirme süreçleri tamamlandı. ÖSYM, sonuçların 5 Haziran itibarıyla adayların erişimine sunulduğunu resmen duyurdu.
ALES Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanır?
Lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) programlarına başvurularda ve üniversitelerin akademik personel (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi vb.) alımı ilanlarında belirleyici olan bu kritik puanlara doğrudan ÖSYM'nin resmi platformu üzerinden ulaşılabiliyor.
Adaylar, 5 Haziran 2026 saat 10.00'dan itibaren sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebiliyor. Sorgulama işlemi için adayların sisteme T.C. kimlik numaraları ve kendi belirledikleri ÖSYM aday şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.
ÖSYM'den Resmi Açıklama
Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden kamuoyuna bilgilendirme yapıldı. Kurum tarafından yapılan resmi duyuruda süreç şu ifadelerle özetlendi: "10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan 2026-ALES/1 değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Haber3.com Haber Merkezi
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