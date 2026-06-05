24 ilde dev operasyon: 192 milyar TL'lik yasa dışı bahis çetesi çökertildi

İstanbul merkezli 24 ilde MASAK raporlarıyla harekete geçen polis, 192 milyar liralık yasa dışı bahis ve kara para aklama çetesini çökertti. Kripto paralar ve döviz büroları üzerinden yürütülen dev operasyonda 80 şüpheli gözaltına alınırken, 350 milyon TL değerinde gayrimenkul ve araca el konuldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü dev soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden milyarlarca liralık vurgun yapan dev bir suç ağına ağır darbe indirildi.

Bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere toplam 24 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, İ.Ö.Ö. liderliğindeki çeteye mensup 80 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MASAK Tespit Etti: 192 Milyar Liralık Hacim Kuyumcu ve Kriptoyla Gizlendi

Operasyonun fitilini ateşleyen gelişme ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı detaylı raporlar oldu. Yapılan mali ve teknik incelemelerde, önceden sonucu üzerinde anlaşılan şikeli müsabakalar ve yasa dışı sanal kumar üzerinden elde edilen devasa gelirin izini kaybettirmek için kripto varlıkların kullanıldığı tespit edildi.

Aralarında döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şahısların da bulunduğu suç ağının, yasa dışı fonları kripto cüzdanları aracılığıyla transfer ederek son kullanıcısı tespit edilemeyen anonim cüzdanlara aktardığı belirlendi. Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu deşifre edilen bu organize kara para aklama trafiğinin toplam hacminin tam 192 milyar lira olduğu ortaya çıktı.

350 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Polis ekiplerinin fiziki ve teknik takibinin ardından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen dudak uçuklatıcı miktarda mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında; 11 şirket, 45 lüks araç, 16 konut ve 11 tarla/arsa olmak üzere toplam piyasa değeri yaklaşık 350 milyon TL'yi bulan 83 menkul ve gayrimenkul devlet güvencesine alındı. Ayrıca şüphelilerin tamamına ait banka hesapları ve kripto varlık cüzdanlarına da anında bloke işlemi uygulandı. Gözaltına alınan 80 şüphelinin emniyetteki sorgu ve tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

İHA