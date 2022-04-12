Peygamberimizin Yağmur Yağarken Okuduğu Dua

Ülkemiz de yağışların artmasıyla birlikte birçok kişi yağmur yağarken okunacak duaları araştırmaya başladı. Yağmur demek bereket demektir. Yağmur yağarken duaların hepsi kabul olmaktadır.

Sıkıntıdan kurtulmak, istekleriniz için yağmur yağdığı zaman dua etmek oldukça faziletlidir. Gönlü ferahlatan ibadetlerden birisi duadır. Dua ile Rabbinize yakınlaşırsınız ve tüm içinizdekileri Rabbinize açabilirsiniz. Yağmur yağarken okunacak dua sizler için derledik.

Yağmur yağarken 100 defa Kadir suresini okuyan kişilerin istekleri kabul edilmektedir. Kadir suresini okuduktan sonra tüm içtenliğinizle Rabbinizden dileklerinizi isteyebilirsiniz.

Yağmur Yağarken Okunacak Dilek Duası

Dua etmek günlük hayatımızda yaşadığımız tüm sıkıntılarımızı gidermektedir. Allah’a yakınlaşmak isteyen kişiler kalplerini ve ellerini Allah’a açmaları yeterlidir. Rabbinizden ayakkabı bağıcınızı bile isteyebilirsiniz. Özellikle yağmur yağarken semaya açılan eller boş çevrilmez. Yağmur yağarken okunacak surelerden biri Kadir suresidir. Kadir suresini 100 kere okuyan kişilerin tüm dilekleri hayırlısıysa gerçekleşir. Yağmur yağarken okuyacağınız surelerin ve duaların listelerini sizler için derledik.

Yağmur yağarken 100 defa Kadir suresi, 100 defa Kevser suresi ve Tekvir surelerinin okunması oldukça hayırlıdır.

Yağmur Yağarken Tekvir Suresi Okumanın Fazileti

Yağmur yağarken okunan tüm dualar kabul buyurulmaktadır. Sizler için hayırlı olanı Rabbim bilmektedir. Ettiğiniz dualar sizler için hayırlıysa Rabbim o duaları sizlere nasip eder. Yağmur yağarken okunan dualardan birisi ise Tekvir suresidir. Tekvir suresi yağmur yağdığı zaman okunursa tüm dilekler kabul olur.

Yağmur yağarken okunan Tekvir suresi ile Allah o kişinin ne muradı varsa onun için nasip etmektedir. Zorluk ile karşılaşan kişiler bu sureyi okursa tüm zorluklar onun için kolaylaşır.

onun için nasip etmektedir. Zorluk ile karşılaşan kişiler bu sureyi okursa tüm zorluklar onun için kolaylaşır. Olumsuzluklardan, korkulardan bu duayı okuyan kişi kurtulur .

. Saygınlık kazanır.

Allah evini tüm kötülüklerden

Şifa bekleyen kişiler şifasına kavuşur.

Tekvir suresinin fazileti oldukça fazladır. İçten ve samimi olan her kişi bu suresi yağmur yağarken ya da normal bir vakitte okursa Rabbim o kişi için tüm güzellikleri nasip eder.

Yağmur Yağarken Okunacak Dua Tekvir Suresi

Tekvir suresinin birçok fazileti vardır. Tekvir suresini okuyan kişiler dertlerine derman bulurken kötülüklerden ve olumsuzluklardan kurtulurlar. Tekvir suresinin okunuşunu ve mealini sizler için derledik. Yağmur yağarken okunması gereken surelerden biridir. Hadi gelin Tekvir suresine bir bakalım.

Bismillahirrahmanirrahim

İzeşşemsu kuvviret (Güneş dürüldüğü zaman)

Ve izennucumunkederet (Yıldızlar bulanıp söndüğü zaman)

Ve izelcibalu suyyiret (Dağlar yürütüldüğü zaman)

Ve izel’işaru ‘ uttılet (Gebe develer salıverildiği zaman)

Ve izelvuhuşu huşiret (Yaban hayatı yaşayan tüm canlılar toplandığı zaman)

Ve izelbiharu succiret (Denizler kaynatıldığı zaman)

Ve izennufusu zuvvicet (Ruhlar eşleştirildiği zaman)

Ve izelmev’udetu suilet, Bieyyi zenbin kutilet (Diri Diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman)

Ve izessuhufu nuşiret (Amel defterleri açıldığı zaman)

Ve izessema’u kuşitat (Gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman)

Ve izelcahıymu su’’ıret (Cehennem alevlendirildiği zaman)

Ve izelcennetu uzlifet (Cennet yaklaştırıldığı zaman)

Alimet nefsun ma ahdaret (Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir)

Fela uksimu bilhunnesi (Andolsun ki bir görünüp bir sinenlere)

Elcevarilkunnesi (Akıp gidip kaybolanlara)

Velleyli iza ‘as’ase (Andolsun yöneldiği zaman geceye)

Vessubhı iza teneffese (Andolsun aydınlandığı zaman sabah ki)

İnnehu lekalu resulin keriymin, Ziy kuvvetin ‘ınde ziyl’arşi mekiynin, Muta’ın semme emiynin (Kur’an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katından itibarlı, meleklere itaat eden, Cebrail’in getirdiği sözdür)

Ve ma sahıbukum bimecnunin (Ey Kureyşlile Sizin arkadaşınız Muhammed deli değildir)

Ve lekad reahu bil’ufukılmubiyni (Andolsun o Cebrail ufukta görüldü)

Ve ma hüve ‘alelğaybi bidayniynin. (O, gayb hakkında cimri değildir)

Ve ma hüve bikavli şeytanin reciymin (Kur’an kovulmuş şeytanın sözü değildir.)

Feeyne tezhebune (Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz)

İn hüve illa zikrun lil’alemiyne (O alemler için içinizden dürüst olmak isteyenler için)

Limen şae minkum en yestekıyme (Ancak bir öğüttür)

Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul’alemiyne (Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.)

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