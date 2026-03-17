  1. Anasayfa
  2. Magazin
Yaşar Alptekin'den Hülya Avşar’a Aynı Yağmur Altında eleştirisi: Gamze Özçelik’e daha çok Yakışırdı
Güncelleme:

Yıllar önce podyumları ve setleri bırakarak maneviyata yönelen Yaşar Alptekin, dizi sektöründen neden dışlandığını anlatırken, Hülya Avşar’ın hayat verdiği "türbanlı karakter" üzerinden çarpıcı bir eleştiri getirdi.

Yeşilçam'ın ve podyumların bir dönem en çok konuşulan isimlerinden olan, ardından hayatında köklü bir değişikliğe giderek gözlerden uzaklaşan Yaşar Alptekin, katıldığı televizyon programında sektörün güncel durumunu değerlendirdi.

Alptekin'in hedefinde, "Aynı Yağmur Altında" dizisindeki rolüyle gündem olan Hülya Avşar vardı.

"Keşke O Hayatı Yaşayanlar Oynasa"

Hülya Avşar’ın canlandırdığı muhafazakar karakteri inandırıcı bulmadığını belirten Yaşar Alptekin, bu tür rollerin "yaşayan bir ruhla" temsil edilmesi gerektiğini savundu.

Alptekin, şu ifadeleri kullandı:

"Keşke o tarz rolleri normal hayatında da öyle yaşayan insanlar oynasa. Mesela Gamze Özçelik o role daha çok yakışırdı. Ezan okumayı, namaz kılmayı bilmeyen kişiler bunu sadece bir rol olarak yapmaya çalışıyor."

"Beni Unuttular, Çünkü Onların Mekanlarında Değilim"

Artık dizi ve film teklifi almadığından dert yanan Alptekin, sektörün lobi faaliyetlerine ve "görünürlük" kuralına da sitem etti. İnsanların kendisini unuttuğunu söyleyen ünlü isim, "Oralarda (setlerde) olmak için onların takıldığı mekanlarda takılmam lazım ama ben o ortamlarda değilim" dedi.

Hülya Avşar'ın dizisi geçtiğimiz günlerde "domuz eti" sahnesiyle de büyük tepki çekmiş ve erken final kararı almıştı. Alptekin'in açıklamaları, dizinin veda sürecinde yeni bir boyut kazandı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler yaşar alptekin Hülya Avşar dizi gamze özçelik Aynı Yağmur Altında muhafazakar yeşilçam özlem esra ada
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
