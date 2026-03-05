Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacan derbi maçın bilet fiyatları açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. Ligde lider konumunda bulunan sarı-kırmızılılar derbiden 3 puan alıp, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Dev derbi için geri sayım sürerken bilet fiyatları belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, en ucuz bilet 2 bin 250 TL, en pahalı bileti ise 37 bin 500 TL olacak. Derbi bileti, saat 12.00 itibariyle satışa sunaulacak.