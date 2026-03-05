  1. Anasayfa
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacan derbi maçın bilet fiyatları açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. Ligde lider konumunda bulunan sarı-kırmızılılar derbiden 3 puan alıp, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Dev derbi için geri sayım sürerken bilet fiyatları belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, en ucuz bilet 2 bin 250 TL, en pahalı bileti ise 37 bin 500 TL olacak. Derbi bileti, saat 12.00 itibariyle satışa sunaulacak. 

Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
