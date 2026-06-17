Bir CHP'li belediyeye daha rüşvet operasyonu! Bu seferki adres İzmir Seferihisar!

İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 6 milyon TL'lik rüşvet soruşturmasının ikinci dalgasında; Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Ö.A.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de yerel yönetimi sarsan geniş çaplı rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve hacmi 6 milyon lirayı bulan soruşturmanın ikinci dalgasında kritik isimler emniyet güçlerince gözaltına alındı.

MASAK Raporu ve 6 Milyon TL'lik Rüşvet İddiası

Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirilen ilk operasyonel faaliyetlerin ardından elde edilen yeni deliller doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve emniyet birimlerinin sahadaki tespitleri şu şekilde sıralandı:

İzmir merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan (G.P.) ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Ö.A. ile birlikte inşaat ile şirket yetkilileri konumundaki S.B., R.K.B., S.Y. ve R.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve inşaat işlemleri karşılığında elden ve çeşitli banka hesapları aracılığıyla toplamda yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet trafiği yürüttükleri belirlendi.

Milletvekili Hesabına Transfer İddiası

Soruşturmanın en dikkat çekici detayı ise MASAK raporuyla ortaya çıktı. İddialara göre danışman Ö.A., yürütülen usulsüzlükler karşılığında aldığı 500 bin TL'lik rüşvet ödemesini, Milletvekili Veli Ağbaba'nın kişisel banka hesabına transfer etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin İzmir emniyetindeki yasal işlemleri ve ifade süreçleri devam ediyor.

İHA