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Geri dönüşüm tesisinde dehşet! 1 aylık bebek cesedi bulundu!

Geri dönüşüm tesisinde dehşet! 1 aylık bebek cesedi bulundu!
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Karatepe mevkisindeki atık ayrıştırma tesisinde, işçiler tarafından bir aylık erkek bebek cesedi bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan bir katı atık toplama ve ayrıştırma tesisinde meydana gelen üzücü olay, bölgede adli hareketliliğe neden oldu.

Karatepe mevkisinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait çöp tesisinde görevli işçiler tarafından bulunan bebek cesedi üzerine, jandarma ekipleri olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı.

Atık Ayrıştırma Bandında Tespit Edildi

Atık tesisindeki çöp ayıklama bandında görev yapan işçiler, ayrıştırma işlemi esnasında bir bebek cesediyle karşılaştı ve durumu derhal yetkili birimlere bildirdi.

İşçilerin 112 Acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk fiziki kontrolde, cansız bedeni bulunan erkek bebeğin yaklaşık 1 aylık olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin saha çalışmalarını tamamlamasının ardından, bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla cenaze Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Jandarma ekipleri, bebeğin tesise nasıl ve kimler tarafından bırakıldığını tespit edebilmek amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını ve atık toplama güzergahlarını kapsayan geniş çaplı bir adli soruşturma yürütüyor. 

DHA

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Etiketler  Tekirdağ asayiş çorlu bebek cesedi çöp adli tıp kurumu Jandarma soruşturma atık tesisin çöplükte bebek
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