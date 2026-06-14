Iğdır'da polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına İçişleri Bakanlığı ve Valilikten soruşturma

Iğdır'da 12 Haziran'da iki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı ve Iğdır Valiliği harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye ve polis müfettişleri görevlendirilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çifte soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da iki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiğine dair basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan görüntüler, adli ve idari mercileri hızla harekete geçirdi.

Toplumda yankı uyandıran bu olayın ardından yetkili kurumlar iddiaların araştırılması için düğmeye bastı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Üst Düzey Müdahale

Görüntülerin kamuoyuna yansımasının hemen ardından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin doğrudan talimatıyla iddiaların tüm yönleriyle araştırılması için resmi idari soruşturma başlatıldı.

Müfettişler Bölgeye Sevk Edildi

Olayın hukuki, idari ve teknik açılardan tamamen şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılabilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi özel olarak görevlendirildi.

Iğdır Valiliği'nden Resmi Açıklama

Sürece dair Iğdır Valiliği de bir duyuru yayınladı. Valilikten yapılan açıklamada, "12.06.2026 tarihinde bazı haber sitelerinde 'İki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği' iddiasıyla görüntüler yayınlanmıştır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce inceleme başlatılmış olup, olay tüm yönleriyle titizlikle araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İHA