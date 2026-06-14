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  3. Ankara'da ittifaklar dengesini değiştiren anket... Bu DEM Parti anketinin sonuçları çok konuşulacak!

Bu DEM Parti anketinin sonuçları çok konuşulacak!

Bu DEM Parti anketinin sonuçları çok konuşulacak!
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Ank-Ar tarafından gerçekleştirilen Mayıs 2026 'Seçmen Gündemi' araştırması, DEM Parti seçmeninin ittifak tercihlerine dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Ankete göre, DEM Parti seçmeninin yüzde 47,7'si partisini Cumhur İttifakı'na daha yakın görürken, muhalefete yakın hissedenlerin oranı yüzde 24,3'te kaldı.

Ank-Ar Araştırma şirketi tarafından hazırlanan Mayıs 2026 dönemi "Seçmen Gündemi" araştırması yayınlandı. Ankette vatandaşlara yöneltilen "Sizce DEM Parti kime daha yakın?" sorusu, Türkiye siyasetindeki ittifak dengelerine ve seçmen tabanının partilere bakış açısına dair önemli bir tabloyu gözler önüne serdi. Haber3.com siyaset servisi olarak, özellikle DEM Parti seçmeninin kendi partisine yönelik konumlandırmasını detaylandıran bu çarpıcı anketin verilerini aktarıyoruz.

Türkiye Genelinde İktidar ve Muhalefet Arasında Kıl Payı Fark Anketin genel sonuçlarına bakıldığında, Türkiye genelindeki seçmenlerin DEM Parti'nin siyasi yelpazedeki konumuna dair görüşlerinin iki ana kutup arasında neredeyse eşit oranda bölündüğü görülüyor.

Ank-Ar tarafından gerçekleştirilen Mayıs 2026 'Seçmen Gündemi' araştırması, DEM Parti seçmeninin ittifak tercihlerine dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Ankete göre, DEM Parti seçmeninin yüzde 47,7'si partisini Cumhur İttifakı'na daha yakın görürken, muhalefete yakın hissedenlerin oranı yüzde 24,3'te kaldı.

Katılımcıların genel eğilimi şu şekilde şekillendi:

Cumhur İttifakı'na Yakın Görenler: Yüzde 35,7
Muhalefete Yakın Görenler: Yüzde 35,4
Fikrim Yok / Kararsızlar: Yüzde 28,9

DEM Parti Seçmeninin Çoğunluğu "Cumhur İttifakı" dedi

Araştırmanın siyasi kulislerde en çok konuşulan ve en dikkat çekici bulgusu ise bizzat DEM Parti seçmeninin kendi partilerine dair verdiği yanıtlarda ortaya çıktı. Türkiye genelinden oldukça farklı bir eğilim sergileyen DEM Parti seçmeninin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Cumhur İttifakı: Yüzde 47,7
Fikrim Yok: Yüzde 28,0
Muhalefet: Yüzde 24,3

Muhalefet Oranı 'Kararsızların' Bile Gerisinde Kaldı

Anket verilerine göre, neredeyse her iki DEM Parti seçmeninden birinin (yüzde 47,7) partisini iktidar bloğuna daha yakın hissetmesi dikkat çekiyor. Öte yandan, partisini muhalefet cephesine yakın gören DEM Partili seçmenlerin oranının (yüzde 24,3) "Fikrim Yok" diyenlerin (yüzde 28,0) gerisinde kalması, araştırmanın en çarpıcı istatistiksel sonuçlarından biri olarak öne çıktı.

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