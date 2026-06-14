Paketli kekten çıkan koruyucuyu yiyen 6 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

Antalya'da 6 yaşındaki bir çocuk, paketli çikolatalı kekin içinden çıkan demir oksit içerikli nem tutucu maddeyi çikolata sosu sanarak yiyince zehirlenerek hastanelik oldu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün tedavi gören çocuğun annesi, ürünlerdeki uyarı yazılarının çok küçük olduğuna dikkat çekerek ebeveynleri ve yetkilileri uyardı.

Antalya'da, ambalajlı gıdaların tüketimi sırasında ebeveynlerin dikkat etmesi gereken güvenlik risklerini çarpıcı bir şekilde ortaya koyan üzücü bir zehirlenme vakası yaşandı.

Marketten alınan paketli bir kekin içerisindeki nem önleyici kimyasal maddeyi gıda sanarak tüketen 6 yaşındaki A.B., hastanede tedavi altına alındı.

Evde ailesiyle vakit geçirdiği sırada canı tatlı çeken 6 yaşındaki çocuğun yaşadığı tehlikeli vakanın gelişimi şu şekilde kaydedildi:

Marketten alınan çikolatalı keki mutfakta açan küçük çocuk, ambalajın içinden ürünün tazeliğini koruması amacıyla konulan demir oksit içerikli nem tutucu paketi çikolata sosu zannederek kekin üzerine döküp yedi.

Çocuğun mutfakta uzun süre kalmasından şüphelenen anne İ.B., boş paketleri fark edip durumu öğrendikten sonra derhal Zehir Danışma Merkezi'ni aradı. Merkezin yönlendirmesiyle çocuk acil olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan radyolojik tetkiklerde, demir oksit içerikli maddenin çocuğun mide ve bağırsaklarında olduğu tespit edildi. Vücuttan kolay atılamayan bu madde nedeniyle hastanede nöbet geçiren A.B., 3 günlük yoğun tıbbi gözetim ve tedavinin ardından taburcu edildi.

Anneden Uyarı: "Okul Kantinlerinde de Satılıyor, Yazılar Çok Küçük"

Oğullarını kaybetme korkusuyla büyük bir travma yaşadıklarını belirten öğretmen anne İ.B., üretici firmaların güvenlik standartlarını eleştirdi. Hastanedeki uzmanların, yüksek dozda demir alımının karaciğer ve böbrek yetmezliğine yol açabileceği uyarısında bulunduğunu aktaran İ.B., "Paketin üzerinde 'yemeyiniz' ibaresi var ancak yazı çok küçük. Bu ürünlerin okul kantinlerinde de satıldığını duyuyorum. Okuma yazması olmayan çocuklar aynı hataya düşebilir. Üreticiler uyarıları daha görünür hale getirmeli" diyerek yetkilileri önlem almaya çağırdı.

"Çocuklar sos veya baharat sanabiliyor"

Öte yandan Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu, gıda ambalajlarında kullanılan nem ve oksijen tutucu paketlerin ürünlerin raf ömrünü uzatmak amacıyla tercih edildiğini söyledi. Manavoğlu, “Gıda ambalajlarının içerisinde bulunan oksijen, ürünlerin daha hızlı bozulmasına neden oluyor. Bu nedenle vakumlama, azot kullanımı ya da nem ve oksijen tutucu paketlerle ambalaj içerisindeki oksijen absorbe edilerek ürünlerin daha uzun süre muhafaza edilmesi sağlanıyor" dedi. Bu amaçla silikajel ve demir bazlı oksijen tutucuların kullanıldığını belirten Manavoğlu, özellikle demir oksit içeren paketlerin çocuklar açısından risk oluşturabildiğini söyledi. Manavoğlu, “Yetişkinler bu paketlerin ne amaçla kullanıldığını biliyor ancak küçük çocuklar bunları sos, baharat veya gıdanın üzerine dökülmesi gereken bir ürün sanabiliyor. Paketlerin üzerinde ‘Yemeyiniz’ uyarısı bulunsa da okuma yazması olmayan ya da küçük yaştaki çocuklar bunu fark etmeyebiliyor" diye konuştu.

‘Ambalajlar daha dayanıklı olmalı’

Bu tür maddelerin tüketilmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, “Özellikle demir tozu veya demir oksit içeren ürünler bağırsaklarda ve sindirim sisteminde ciddi reaksiyonlara neden olabiliyor. Böyle bir durumda mutlaka tıbbi destek alınmalı" dedi. Üreticilere de çağrıda bulunan Manavoğlu, “Bu paketlerin kolay açılmasını önleyecek daha dayanıklı malzemeler kullanılabilir. Kolay yırtılmayan ambalajlar tercih edilmesi benzer olayların önüne geçebilir" ifadelerini kullandı. Ailelerin paketli gıda tüketiminde çocukları yalnız bırakmaması gerektiğini belirten Manavoğlu, “Ürünlerin içerisinden çıkan nem ve oksijen tutucular çocukların ulaşamayacağı şekilde uzaklaştırılmalı. Çocukların bu tür ürünleri tüketirken mutlaka ebeveyn gözetiminde olması gerekiyor" dedi. (DHA)

DHA