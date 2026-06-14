Erdoğan'ın imzasıyla Muş ve Bitlis'in il sınırları yeniden belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 12 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Muş ve Bitlis illeri arasındaki idari sınırlar yeniden çizildi.

Türkiye'nin idari yapısında önemli bir düzenlemeye gidilerek, Doğu Anadolu Bölgesi'nin iki komşu ili Muş ve Bitlis arasındaki il sınırı güncellendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 12 Haziran 2026 tarihli ve 11426 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte, bölgedeki uzun süreli idari belirsizlikler resmi olarak çözüme kavuşturuldu.

İl Sınırını Belirleyen Yeni Coğrafi Koordinatlar

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi dayanak gösterilerek alınan karar, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki hattı yeniden çizdi. Kararın ekinde yer alan resmi kroki ve koordinatlara göre yeni sınır hattının geçtiği temel coğrafi noktalar şu şekilde sıralandı:

Yeni sınır hattı Karasu Nehri üzerinden başlıyor.

Sınır sırasıyla Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi ve Gevot Tepesi üzerinden devam ediyor.

Sınır hattı Püşürük Tepesi'ni de kapsayarak iki ilçe arasındaki coğrafi ve idari ayrımı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Haklar Saklı Tutuldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın en önemli detaylarından biri de mülkiyet ve kullanım haklarına yönelik oldu. Düzenlemede, yeni çizilen sınır çizgisi nedeniyle karşı tarafın idari sınırları içerisinde kalabilecek genel ve özel hakların (arazi, mülkiyet, otlak kullanımı vb.) hukuken saklı tutulduğu açıkça güvence altına alındı.

Bu kararla birlikte bölgedeki kamu hizmetlerinin sunumu ve idari yetki alanları netleşirken, mülki amirliklerin yetki sınırları da koordinatlara bağlanmış oldu.

İHA