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TBMM'ye yürüyen öğretmenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var!

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, düşük ücret ve güvencesizlik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Ankara Güvenpark'tan TBMM'ye yürümek isterken polis müdahalesiyle karşılaştı. Yaşanan arbede sonucunda Sendika Başkanı Eren Edebali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin düşük ücret, iş güvencesizliği ve mülakat sistemine yönelik itirazlarını dile getirmek üzere başkent Ankara'da düzenledikleri eyleme emniyet güçleri tarafından müdahale edildi.

Daha önce "Karşınıza çıkacağız, masaya oturacağız" çağrısıyla kitlesel bir buluşma gerçekleştireceklerini duyuran Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürüme girişimi Güvenpark'ta engellendi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, düşük ücret ve güvencesizlik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Ankara Güvenpark'tan TBMM'ye yürümek isterken polis müdahalesiyle karşılaştı. Yaşanan arbede sonucunda Sendika Başkanı Eren Edebali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Eğitim Emekçilerinin Talepleri Nelerdi?

TBMM önünde basın açıklaması yapmak üzere bir araya gelen özel sektör eğitim emekçilerinin kamuoyuna ve yetkililere duyurmak istedikleri temel sorunlar şu şekilde sıralandı:

Düşük Ücret Politikası: Özel eğitim kurumlarında asgari ücret veya altında çalıştırılan öğretmenlerin taban maaş uygulamasının geri getirilmesi talebi.

İş Güvencesizliği: Belirli süreli sözleşmelerle çalıştırılan eğitimcilerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve güvenceli istihdam sağlanması.

Mülakat Mağduriyeti: Kamu atamalarında uygulanan mülakat sisteminin yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi ve liyakat odaklı şeffaf bir atama takviminin oluşturulması.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, düşük ücret ve güvencesizlik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Ankara Güvenpark'tan TBMM'ye yürümek isterken polis müdahalesiyle karşılaştı. Yaşanan arbede sonucunda Sendika Başkanı Eren Edebali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Güvenpark'ta Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Sendika üyelerinin Güvenpark'ta toplanarak TBMM'ye doğru yürüyüşe geçmek ve basın açıklaması yapmak istemesi üzerine bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri grubun ilerleyişine izin vermedi. Yapılan uyarıların ardından grubun dağılmaması üzerine emniyet güçleri müdahalede bulundu.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, düşük ücret ve güvencesizlik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Ankara Güvenpark'tan TBMM'ye yürümek isterken polis müdahalesiyle karşılaştı. Yaşanan arbede sonucunda Sendika Başkanı Eren Edebali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yaşanan arbede sırasında, eylemin en ön saflarında yer alan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali ile birlikte çok sayıda sendika üyesi ve öğretmenlere destek vermek amacıyla alanda bulunan vatandaş gözaltına alındı. 

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Etiketler Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası TBMM öğretmen öğretmen eylemi Eren Edebali polis müdahalesi ankara Güvenpark mülakat mağduru öğretmenler özel okul öğretmenleri eğitim emekçileri video
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