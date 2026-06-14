  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul Havalimanı Metrosu 5 gün boyunca kapalı olacak!

İstanbul Havalimanı Metrosu 5 gün boyunca kapalı olacak!

İstanbul Havalimanı Metrosu 5 gün boyunca kapalı olacak!
Güncelleme:

TCDD, M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun Halkalı entegrasyon çalışmaları sebebiyle 14-18 Haziran tarihleri arasında ulaşıma kapatıldığını duyurdu. İGA ve THY, yolcuları uçuşlarını kaçırmamaları için erken yola çıkmaları konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), megakentin en önemli ulaşım ağlarından biri olan M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının 14 - 18 Haziran tarihleri arasında geçici olarak ulaşıma kapatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, şehir içi trafiğine büyük ölçüde nefes aldıracak olan 69 kilometrelik projenin sonuna gelindi.

14-18 Haziran tarihleri arasındaki 5 günlük kapanma süreci, hattın yeni etaplarıyla entegre edilmesi için kullanılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19 Haziran'da gerçekleştirilecek açılış töreniyle birlikte Gayrettepe ve Halkalı kesimleri birbirine tamamen bağlanmış olacak. Bu entegrasyon sayesinde yolcular, tek bir hat üzerinden şehrin birçok farklı metro ve banliyö sistemine kolayca aktarma yapabilecek.

Hangi İstasyonlar Kapalı Kalacak?

Yeni Duraklar Hangileri? Mevcut entegrasyon çalışmaları süresince (14-18 Haziran) hizmet veremeyecek olan duraklar ile 19 Haziran'da ağa dahil edilecek yeni istasyonlar şu şekilde sıralandı:

Geçici Süreyle Kapanan Duraklar: Gayrettepe, Kağıthane, Üniversite-Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, İstanbul Havalimanı, Kargo Terminali, Taşoluk ve Arnavutköy Hastane.
Ağa Eklenecek Yeni Duraklar: 19 Haziran'daki açılışla birlikte Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Marmaray ile doğrudan bağlantı sağlayan Halkalı istasyonları M11 hattına dahil edilecek.

THY ve İGA'dan Yolculara Erken Çıkın Uyarısı

Metro hattının hizmet dışı kalacağı beş günlük süre zarfında havalimanı ulaşımında kriz yaşanmaması için yetkili kurumlar alarma geçti. İstanbul Havalimanı İşletmecisi (İGA) ve Türk Hava Yolları (THY), kara yolunda oluşabilecek ekstra yoğunluğa dikkat çekerek yolcuları uyardı.

Uçuşu olan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına, planladıkları süreden en az 1 saat önce yola çıkmaları gerektiği önemle vurgulandı.
Kullanılabilecek Alternatif Güzergahlar: Havaist ve İETT Takviyesi Ulaşım ağındaki yükü dengelemek amacıyla alınan ek önlemler ve alternatif ulaşım seçenekleri ise şunlar:

Havaist Seferleri Artırıldı: Taksim, Kadıköy, Aksaray ve Beşiktaş gibi kentin merkezi lokasyonlarından hareket eden Havaist otobüs seferleri, metro hattının kapalı olduğu günlerde sıklaştırılacak.

Kesintisiz İETT Hizmeti: Havalimanı güzergahında çalışan H-1, H-2, H-3, H-6, H-8 ve H-9 numaralı İETT hatları normal düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Gerekli görülen durumlarda ve yolcu yoğunluğuna bağlı olarak bu güzergahlara anlık ek otobüs takviyeleri de sağlanacak.

Bu Haberleri Kaçırma...

Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?
Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?
Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor
Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor
SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı
SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı
İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''
İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''
''Bikini izi sevmem'' pozu olay olan Eda Taşpınar bu sefer de ''mini bikini'' şovu yaptı!
''Bikini izi sevmem'' pozu olay olan Eda Taşpınar bu sefer de ''mini bikini'' şovu yaptı!
900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu
900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu
Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var
Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var
Türkiye'nin 80 milyon yıllık doğa harikası ziyaretçi akınına uğruyor
Türkiye'nin 80 milyon yıllık doğa harikası ziyaretçi akınına uğruyor
Etiketler İstanbul Havalimanı Metrosu M11 metro hattı metro hattı Gayrettepe Halkalı metrosu istanbul ulaşım THY İGA Havaist trafik TCDD metro durakları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü ekonomistten gram altında yatırımcıları heyecanlandıracak tahmin Ünlü ekonomistten gram altında yatırımcıları heyecanlandıracak tahmin Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü açıkladı: CHP'de 3 kritik isim daha görevden alınacak! Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü açıkladı: CHP'de 3 kritik isim daha görevden alınacak! Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu yıllar sonra yeniden birarada Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu yıllar sonra yeniden birarada Çöl sıcakları öncesi son yağış dalgası... Çok sayıda ilimizde şiddetli sağanaklar bekleniyor Çöl sıcakları öncesi son yağış dalgası... Çok sayıda ilimizde şiddetli sağanaklar bekleniyor Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber İslam Memiş altın, gümüş ve Dolar kuru için tarih verip uyardı İslam Memiş altın, gümüş ve Dolar kuru için tarih verip uyardı Arda Güler'den Avustralya maçı öncesi tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken etti! Arda Güler'den Avustralya maçı öncesi tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken etti! Türkiye'de yaz aylarının sessiz katili bir can daha aldı! Türkiye'de yaz aylarının sessiz katili bir can daha aldı! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı; 2 ilimizin sınırları değişti! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı; 2 ilimizin sınırları değişti! Sağanak yağışlar bir ilimizi daha vurdu! Ortaya çıkan manzara inanılır gibi değil! Sağanak yağışlar bir ilimizi daha vurdu! Ortaya çıkan manzara inanılır gibi değil!
Ajda Pekkan'dan konser arasında çok konuşulacak itiraf Ajda Pekkan'dan konser arasında çok konuşulacak itiraf Rize'de facia: Kayıp genç ölü bulunurken AFAD'ın botu devrildi; 1 personel hayatını kaybetti! Rize'de facia: Kayıp genç ölü bulunurken AFAD'ın botu devrildi; 1 personel hayatını kaybetti! KADES ihbarında dehşet! Saldırgan eski eşini yaraladı, bir polisi şehit edip intihar etti! KADES ihbarında dehşet! Saldırgan eski eşini yaraladı, bir polisi şehit edip intihar etti! ''Bikini izi sevmem'' pozu olay olan Eda Taşpınar bu sefer de ''mini bikini'' şovu yaptı! ''Bikini izi sevmem'' pozu olay olan Eda Taşpınar bu sefer de ''mini bikini'' şovu yaptı! Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı ABD ve İran anlaştı; Trump, nükleer uzlaşmayı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu ABD ve İran anlaştı; Trump, nükleer uzlaşmayı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu Muharrem İnce ''CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır'' deyip çözüm önerisini açıkladı Muharrem İnce ''CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır'' deyip çözüm önerisini açıkladı Anne olmaya hazırlanan Melike Şahin acımasız eleştirilere sahneden yanıt verdi Anne olmaya hazırlanan Melike Şahin acımasız eleştirilere sahneden yanıt verdi Trafik polislerinden vatandaşa darp videosu sonrası çifte soruşturma! Trafik polislerinden vatandaşa darp videosu sonrası çifte soruşturma! Türkiye'nin 10 yıldır çözülemeyen gizemli bulmacasının ünü sınırları aştı Türkiye'nin 10 yıldır çözülemeyen gizemli bulmacasının ünü sınırları aştı