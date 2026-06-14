İstanbul Havalimanı Metrosu 5 gün boyunca kapalı olacak!

TCDD, M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun Halkalı entegrasyon çalışmaları sebebiyle 14-18 Haziran tarihleri arasında ulaşıma kapatıldığını duyurdu. İGA ve THY, yolcuları uçuşlarını kaçırmamaları için erken yola çıkmaları konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), megakentin en önemli ulaşım ağlarından biri olan M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının 14 - 18 Haziran tarihleri arasında geçici olarak ulaşıma kapatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, şehir içi trafiğine büyük ölçüde nefes aldıracak olan 69 kilometrelik projenin sonuna gelindi.

14-18 Haziran tarihleri arasındaki 5 günlük kapanma süreci, hattın yeni etaplarıyla entegre edilmesi için kullanılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19 Haziran'da gerçekleştirilecek açılış töreniyle birlikte Gayrettepe ve Halkalı kesimleri birbirine tamamen bağlanmış olacak. Bu entegrasyon sayesinde yolcular, tek bir hat üzerinden şehrin birçok farklı metro ve banliyö sistemine kolayca aktarma yapabilecek.

Hangi İstasyonlar Kapalı Kalacak?

Yeni Duraklar Hangileri? Mevcut entegrasyon çalışmaları süresince (14-18 Haziran) hizmet veremeyecek olan duraklar ile 19 Haziran'da ağa dahil edilecek yeni istasyonlar şu şekilde sıralandı:

Geçici Süreyle Kapanan Duraklar: Gayrettepe, Kağıthane, Üniversite-Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, İstanbul Havalimanı, Kargo Terminali, Taşoluk ve Arnavutköy Hastane.

Ağa Eklenecek Yeni Duraklar: 19 Haziran'daki açılışla birlikte Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Marmaray ile doğrudan bağlantı sağlayan Halkalı istasyonları M11 hattına dahil edilecek.

THY ve İGA'dan Yolculara Erken Çıkın Uyarısı

Metro hattının hizmet dışı kalacağı beş günlük süre zarfında havalimanı ulaşımında kriz yaşanmaması için yetkili kurumlar alarma geçti. İstanbul Havalimanı İşletmecisi (İGA) ve Türk Hava Yolları (THY), kara yolunda oluşabilecek ekstra yoğunluğa dikkat çekerek yolcuları uyardı.

Uçuşu olan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına, planladıkları süreden en az 1 saat önce yola çıkmaları gerektiği önemle vurgulandı.

Kullanılabilecek Alternatif Güzergahlar: Havaist ve İETT Takviyesi Ulaşım ağındaki yükü dengelemek amacıyla alınan ek önlemler ve alternatif ulaşım seçenekleri ise şunlar:

Havaist Seferleri Artırıldı: Taksim, Kadıköy, Aksaray ve Beşiktaş gibi kentin merkezi lokasyonlarından hareket eden Havaist otobüs seferleri, metro hattının kapalı olduğu günlerde sıklaştırılacak.

Kesintisiz İETT Hizmeti: Havalimanı güzergahında çalışan H-1, H-2, H-3, H-6, H-8 ve H-9 numaralı İETT hatları normal düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Gerekli görülen durumlarda ve yolcu yoğunluğuna bağlı olarak bu güzergahlara anlık ek otobüs takviyeleri de sağlanacak.