  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar: Şiddet gören kadının bu sözü kusur sayıldı

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar: Şiddet gören kadının bu sözü kusur sayıldı

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar: Şiddet gören kadının bu sözü kusur sayıldı
Güncelleme:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan karşılıklı boşanma davasında emsal bir karara imza attı. Aile Mahkemesi'nin eşine şiddet uygulayan erkeği tam kusurlu bulduğu kararı bozan Yargıtay, başkalarının yanında eşini aşağılayan ve "Seni sevmiyorum" diyen kadını da kusurlu buldu.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çiftin karşılıklı olarak açtığı boşanma davasında, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Türk medeni hukukunu yakından ilgilendiren yeni bir emsal karara imza attı.

Eşine fiziksel şiddet uygulayan bir erkek ile eşine yönelik başkalarının yanında aşağılayıcı ifadeler kullanan kadın arasındaki hukuki süreç, yerel mahkemenin tek taraflı kararının Yargıtay tarafından bozulmasıyla sonuçlandı. 

Aile Mahkemesi ve Yargıtay Arasındaki Görüş Ayrılığı

Boşanma sürecinde, yerel mahkeme ile Yargıtay arasındaki hukuki değerlendirme farkı dava dosyasına şu şekilde yansıdı:

Davaya ilk olarak bakan Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında eşine şiddet uygulayan erkeği "tam kusurlu" bularak davacı-karşı davalı kadının boşanma davasını kabul etti; erkeğin açtığı davayı ise reddetti.

Erkeğin bu kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı detaylıca inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, toplanan delilleri ve tanık beyanlarını yeniden değerlendirdi.

İncelemede, kadının başkalarının yanında eşini kastederek "Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz" diyerek onu küçük düşürdüğü ve açıkça "Ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" dediği tespit edildi.

Yüksek Mahkeme, kadının toplum içindeki aşağılayıcı sözlerinin ve sevgisizlik beyanının da evlilik birliğini temelden sarstığına hükmetti. Şiddet nedeniyle erkek kusurlu bulunsa dahi, gerçekleşen bu durum karşısında erkeğin de dava açmakta haklı olduğu vurgulandı. Yargıtay, erkeğin davasının reddedilmesini doğru bulmayarak yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu.

Hukuk çevreleri ve vatandaşlar tarafından farklı görüşlerle tartışılan Yargıtay'ın bu kararının, bundan sonraki benzer boşanma davalarında sevgisizlik beyanını ve toplum içindeki küçük düşürücü sözleri kusur atfı olarak kabul etmede güçlü bir emsal teşkil edeceği hatırlatıldı. 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş altın, gümüş ve Dolar kuru için tarih verip uyardı
İslam Memiş altın, gümüş ve Dolar kuru için tarih verip uyardı
Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?
Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?
Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor
Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor
''Bikini izi sevmem'' pozu olay olan Eda Taşpınar bu sefer de ''mini bikini'' şovu yaptı!
''Bikini izi sevmem'' pozu olay olan Eda Taşpınar bu sefer de ''mini bikini'' şovu yaptı!
İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''
İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''
KADES ihbarında dehşet! Saldırgan eski eşini yaraladı, bir polisi şehit edip intihar etti!
KADES ihbarında dehşet! Saldırgan eski eşini yaraladı, bir polisi şehit edip intihar etti!
900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu
900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu
Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı
Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı
Etiketler yargıtay Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal karar boşanma davası seni sevmiyorum boşanma sebebi boşanmada kusur aile mahkemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
KADES ihbarında dehşet! Saldırgan eski eşini yaraladı, bir polisi şehit edip intihar etti! KADES ihbarında dehşet! Saldırgan eski eşini yaraladı, bir polisi şehit edip intihar etti! Tarım aletlerini satan 80 yaşındaki vatandaş yürekleri parçaladı Tarım aletlerini satan 80 yaşındaki vatandaş yürekleri parçaladı Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti! Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti! Ünlü oyuncu ve ekranların güzel spikeri evlendi Ünlü oyuncu ve ekranların güzel spikeri evlendi Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı; 2 ilimizin sınırları değişti! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı; 2 ilimizin sınırları değişti! Paketli kekten çıkan koruyucuyu yiyen 6 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Paketli kekten çıkan koruyucuyu yiyen 6 yaşındaki çocuk ölümden döndü! A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı: Avustralya 2-0 Türkiye A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı: Avustralya 2-0 Türkiye Arda Güler'den Avustralya maçı öncesi tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken etti! Arda Güler'den Avustralya maçı öncesi tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken etti! Cansız bedeni streç filme sarılmış halde bulunmuştu... Sanığın ifadesi şoke etti! Cansız bedeni streç filme sarılmış halde bulunmuştu... Sanığın ifadesi şoke etti! TBMM'ye yürüyen öğretmenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var! TBMM'ye yürüyen öğretmenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var!
İstanbul Havalimanı Metrosu 5 gün boyunca kapalı olacak! İstanbul Havalimanı Metrosu 5 gün boyunca kapalı olacak! Babasını kaybeden öğrencinin kayıt mağduriyetini KDK çözdü Babasını kaybeden öğrencinin kayıt mağduriyetini KDK çözdü Kastamonu'da kaza içinde kaza! Kazazedelere yardım edenlere de araç çarptı Kastamonu'da kaza içinde kaza! Kazazedelere yardım edenlere de araç çarptı Fatih Terim'den Dünya Kupası Avustralya maçı öncesi merak uyandıran video Fatih Terim'den Dünya Kupası Avustralya maçı öncesi merak uyandıran video Tuğba Özay vasiyetini açıkladı! Dev çiftliği için verdiği karar dikkat çekti Tuğba Özay vasiyetini açıkladı! Dev çiftliği için verdiği karar dikkat çekti Bu da Bungee Jumping cinayeti! Genç kadını güvenlik halatını bağlamadan 40 metreden aşağı attılar! Bu da Bungee Jumping cinayeti! Genç kadını güvenlik halatını bağlamadan 40 metreden aşağı attılar! Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin ikilisinden sürpriz buluşma Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin ikilisinden sürpriz buluşma TOKİ'nin 18 Bin TL taksitle, 64 ilde şartsız, kurasız 20 bin konut satışı başlıyor! TOKİ'nin 18 Bin TL taksitle, 64 ilde şartsız, kurasız 20 bin konut satışı başlıyor!