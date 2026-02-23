  1. Anasayfa
Eleştiri oklarının hedefindeki Hadise'den eleştirilere sert yanıt: 'Ben bu vatana aşık bir kadınım'

Hadise’nin UNICEF için çektiği Ramazan videosuyla başlayan "yardıma muhtaç ülke" tartışması, ünlü sanatçının yaptığı kapsamlı açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Eleştirilerin hedefindeki Hadise, "vatanına aşık bir kadın" olduğunu vurgulayarak, niyetinin sadece çocuklar için iyiliği büyütmek olduğunu ifade etti.

Ünlü şarkıcı Hadise’nin UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu sıfatıyla yer aldığı Ramazan klibi, Türkiye'nin yardım listesinde Gazze ve Sudan gibi kriz bölgeleriyle birlikte anılması nedeniyle Ankara ve sosyal medya cephesinde büyük tepki çekmişti. Eleştirilerin odağındaki sanatçı, sessizliğini bozarak hem vatanseverlik vurgusu yaptı hem de eleştiri sahiplerini sağduyuya davet etti.

"UNICEF Tarafından İletilen Bir Metindi"

Hadise, tartışma yaratan videonun arka planını açıklayarak, metnin UNICEF tarafından kendisine iletildiğini belirtti. Videonun temel amacının Ramazan’da iyiliği büyütmek olduğunu söyleyen sanatçı, 2022 yılından bu yana yürüttüğü Çocuk Hakları Savunuculuğu görevini ve deprem bölgesinde bizzat yer aldığı çalışmaları hatırlattı.

"Ben Bu Vatana Aşık Bir Kadınım"

Eleştirilere karşı vatan sevgisini ön plana çıkaran Hadise, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu vatana aşık bir kadınım. Türkiye’nin gerçeklerini bilen ama her zaman çözümün bir parçası olmak isteyen biriyim. Türkiye güçlü bir ülkedir; devletiyle, milletiyle her zaman vatandaşının yanındadır. Ülkemiz, dünyanın her yerine yardımlar götüren, ihtiyaç duyulduğu an herkesin yanında olan bir ülkedir."

"Zihinlerin Kötülüklerden Arınmasını Diliyorum"

Açıklamasını Ramazan ayının ruhuna uygun bir mesajla tamamlayan Hadise, öfke dolu cümlelerden uzak durulması gerektiğini savundu. Orucun sadece bedeni değil, zihni ve kalbi de kötülüklerden arındırması gerektiğini vurgulayan sanatçı, düşmanlaştırıcı duygulara karşı bir duruş sergiledi.

